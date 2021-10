Alba Parietti, da Giuseppe Lanza a Cristiano de Andrè/ “Condiviso gioie e dolori”

Giuseppe Lanza e Cristiano de Andrè rappresentano due ex storici per la showgirl Alba Parietti. La sua vita sentimentale è sempre stata molto movimentata, come testimoniano le numerose relazioni che nel bene e nel male le hanno comunque lasciato qualcosa. Oltre alla storica storia d’amore con Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco ed ex marito, Alba Parietti ha trascorso un periodo di tempo significativo con Stefano Bonaga.

“Mi ha fatto fare delle cose straordinarie, mi ha dato un’allure che io non avevo, mi ha acculturato”, ha ammesso la showgirl, che in una intervista aveva invece spiegato che con l’ex marito Franco le cose non erano andate perché lei non si sentiva più importante. “Questo è uno dei più gravi errori che possa fare un uomo”, aveva detto Alba Parietti. E dopo il ritorno di fiamma con Christopher Lambert ecco la scintilla con Giuseppe Lanza di Scalea.

I grandi amori di Alba Parietti: c’è anche Cristiano de André

Una storia durata sei anni quella con il principe, definito l’uomo migliore al mondo dalla stessa Parietti. “Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo, hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie”, le sue parole nel giorno della scomparsa dell’uomo.

Ecco quindi gli anni passati al fianco del celebre cantautore genovese Cristiano de Andrè, figlio di Faber, con cui ha condiviso grandi emozioni. Il loro amore, tuttavia, ha cambiato forma nel corso degli anni e i due sono diventati ottimi amici. Tuttora c’è grande rispetto e sintonia reciproca dal punto di vista umano.

