Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e quale show/ Sempre più in basso il suo punteggio?

Alba Parietti penalizzata nelle assegnazioni delle imitazioni a Tale e quale show 2021?

Alba Parietti è Damiano dei Maneskin nella seconda puntata di Tale e quale show 2021. Il programma di Carlo Conti torna in onda questa sera con una nuova puntata in cui la bella mamma di Francesco Oppini è pronta a mettersi in gioco questa volta in versione maschio portando sul palco il fisico e la sensualità del leader della band vincitrice dell’Eurovision al cui timone c’era proprio Malgioglio (e non solo).

Alba Parietti "Gli uomini invecchiano male"/ "Alla nostra età sono tutti barbagianni"

Anche questa sera il giudice potrebbe non essere clemente con lei che dovrà non solo cantare ma anche graffiare come fa il cantante, ci riuscirà davvero? I fan della band sono già sul piede di guerra perché non gradiscono questa assegnazioni quando c’erano altri cantanti che avrebbero potuto farlo al suo posto, quale sarà il risultato? La risposta alla domanda arriverà questa sera con la messa in onda della puntata ma il risultato non è di certo garantito.

Alba Parietti è Loredana Bertè, Tale e Quale Show/ Gambe in vista e grinta, sorprenderà tutti?

Alba Parietti è Damiano dei Maneskin nella seconda puntata di Tale e quale show 2021

La scorsa settimana Alba Parietti ha scosso tutti portando sul palco a Tale e quale show la sua versione, in realtà inascoltabile, di Loredana Bertè. Con un look poco consono e le sue stonature, ha cercato di rendere giustizia alla rocker italiana ma con un pessimo risultato tanto che lo stesso Cristiano Malgioglio ha deciso di tapparsi le orecchie per non udire questo scempio.

Tra i due come sappiamo bene, non scorre buon sangue e sicuramente anche questa sera, quando sarà il suo preferito (Damiano dei Maneskin) a subire lo stesso torto, il giudice avrà modo di dire la sua attaccando ancora la concorrente. Venerdì scorso Alba Parietti è finita all’ultimo posto in classifica, ci finirà anche questa sera?

Alba Parietti ex marito e compagni: da Franco Oppini, Ezio Bosso a Christopher Lambert/ “Me la sono goduta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA