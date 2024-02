Alba Parietti e Valeria Marini, verità su lite a Tale e Quale Sanremo 2024/ Cirilli smontato: “Solo screzio”

Alba Parietti: “Lite con Valeria Marini a Tale e Quale Sanremo? Ecco la verità”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera sono state ospiti Valeria Marini e Alba Parietti, concorrenti di Tale e Quale Sanremo 2024 che nei giorni scorsi sono finite al centro dell’attenzione per una presunta lite avvenuta dietro le quinte dello show su cui ha fornito la sua versione dei fatti anche Gabriele Cirilli. Le due showgirl si sono cimentate nell’imitazione di Sabrina Salerno e Jo Squillo con Siamo Donne. Ma come sono andate realmente le cose? Le due showgirl hanno smontato la tesi di Gabriele Cirilli non c’è stata nessuna grave lite.

Nel dettaglio, infatti, la Marini ha premesso: “Ha fatto credere chissà che cosa invece abbiamo solo due caratteri forti.” Invece Alba Parietti ha smentito la lite con Valeria Marini, tesi sostenuta da Gabriele Cirilli, direttamente: “Sinceramente mi trovo anche in imbarazzo perché non riesco a capire quale può essere stato anche…il massimo della discussione c’è stata in onda perché non sapevamo chi votare per Mietta, Mia Martini, lei per altri. Poi qualche piccola discussione capita.” Subito dopo, però, ha aggiunto che in realtà un piccolo screzio c’è stato perché entrambe volevano imitare Sabrina Salerno ma alla fine ha ceduto Alba: “Io mollo l’osso subito con Valeria”

Nel talk di Francesca Fialdini, Alba Parietti e Valeria Marini hanno smentito di aver litigato a Tale e Quale Sanremo 2024 e subito dopo ognuna di loro ha dichiarato che cosa apprezza dell’altra. Per la Parietti la showgirl ha sarda ha tre pregi: “È una persona che non ho mai sentito parlare male di nessuno. Fa parte di quelle persone che alla fine è un tesoro, è un cumulo di difetti che fanno un enorme pregio.” Da parte sua invece Valeria Marini sulla ‘rivale’ ha confessato: “È una persona vera, leale, molto intelligente ed è anche un punto di riferimento per cui è sincera quindi se le chiedi qualcosa ti dice la verità e poi è simpatica.”

