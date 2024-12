VALERIA MARINI E L’AGGRESSIONE RIENTRANDO A CASA

Valeria Marini è scampata a un’aggressione mentre tornava a casa a Roma, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze per la showgirl, a parte la grande paura. La disavventura risale alla tarda serata di ieri, quando la soubrette e imprenditrice rincasava nell’abitazione nel centro della capitale. Dopo aver aperto il portone, ha notato qualcosa di strano: ad esempio, la luce delle scale era rotta, poi ha sentito dei passi; poco dopo una persona le ha scese velocemente.

Valeria Marini è uscita subito in strada e ha chiesto aiuto agli agenti della polizia locale che stavano effettuando la vigilanza della piazza in cui abita. La pattuglia ha provveduto a bloccare l’uomo: si tratta di un uomo di 29 anni di nazionalità portoghese che è stato denunciato in seguito all’accaduto. “Sto bene, ma sono molto scossa e mi sento fortunata“, le parole con cui la showgirl ha commentato la vicenda, riportate dal Corriere della Sera.

LA RICOSTRUZIONE DELL’AGGRESSIONE

Erano le 23 circa quando ha fatto rientro a casa, scoprendo che l’androne era al buio. In un secondo momento ha constatato che le lampadine erano state rotte. Ha poi iniziato a salire i primi gradini delle scale, sentendo dei rumori che l’hanno impaurita. Quindi, ha chiesto ad alta voce se ci fosse qualcuno, a quel punto una persona si sarebbe avvicinata a lei scendendo velocemente le scale. Il panico ha invaso Valeria Marini, che si è data alla fuga, venendo inseguita dal suo potenziale aggressore, ma è riuscita a scappare in fretta dal palazzo e a trovare la polizia municipale, che quindi è intervenuta.

Stando a quanto riportato dal Corriere, l’atteggiamento del giovane uomo era visibilmente aggressivo, infatti pare abbia che abbia proferito alcuni insulti in portoghese. Anche con gli agenti si è mostrato aggressivo, poi è stato fermato e portato in Questura, mentre Valeria Marini è stata accompagnata da un agente in casa. A quel punto si sono resi conto che non solo le lampadine erano state rotte, ma anche che il sistema di allarme era stato parzialmente danneggiato.

“QUELL’UOMO POTEVA FARMI DEL MALE”

La showgirl ha sporto denuncia e si è detta “profondamente scossa” per l’accaduto. Inoltre, ha spiegato che i rumori l’hanno insospettita, perché in quella scala abita solo lei, quindi ha capito subito che doveva scappare. “Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male“, ha concluso la soubrette.