ALBA PARIETTI/ “Ezio Bosso, ho perso anche il mio migliore amico…”

È Alba Parietti una delle ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 in onda anche oggi, 3 gennaio, in diretta dagli studi Dear ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Oltre a parlare – presumibilmente – dell’anno appena trascorso, la showgirl e Mara Venier si soffermeranno anche sul tema principale che ha caratterizzato la cronaca di questi mesi e che ancora non possiamo dire di esserci lasciati alle spalle: la pandemia di Covid-19. A proposito della cura possibile, il vaccino, la Parietti ha già annunciato di non avere nulla in contrario e di essere pronta – quando sarà il suo turno – a farselo somministrare. Lo ha fatto con un post su Instagram, una foto con il filtro di Vanity Fair Italia in cui – in basso – figura proprio lo slogan ‘Io mi vaccino’.

A cui allega una didascalia: “Da bambina”, inizia, “avevo raccontato la migliore amica mia che avevo fatto una puntura per non sentire il dolore. Lei non ci credeva, mi faceva dei dispetti, mi dava dei pizzicotti e io avevo imparato a fingermi impassibile a non reagire”. “In realtà, dietro a quella stupida bugia c’era qualcosa di molto più doloroso e profondo che il mio inconscio aveva elaborato, io volevo che il mio dolore non si vedesse, volevo essere capace di essere più forte degli eventi della sofferenza, delle delusioni, delle amarezze e dell’angoscia. Ho imparato a costruire una maschera simile a quella del gatto nel paese delle meraviglie, dietro il sorriso alle volte ero morta, questo mi aiutato spesso, mi ha insegnato che nascondere il dolore dietro un sorriso o imparare a non lamentarsi, a non essere di peso agli altri, aiuta ad andare avanti”.

Alba Parietti segnata dalla morte dei suoi affetti più cari

Per lei, almeno, è stato sempre così. Prosegue: “Nella vita si sceglie se si vuole soccombere e lasciarsi lentamente morire o se vuole sopravvivere, quando il dolore ti attraversa in modo così forte e ti toglie tutto”. In questo anno, personalmente, Alba Parietti ha perso tantissimo. Non solo la fiducia in qualche persona e le sue illusioni (poi tramutatesi in dis-illusioni), ma anche alcuni dei suoi affetti più cari. Il riferimento iniziale, per esempio, è a Ezio Bosso, uno dei tanti personaggi noti che il 2020 si è portato via: “Ho perso l’amicizia speciale con un genio, l’uomo più affascinante ho mai conosciuto. Ho perso l’uomo che dopo i miei genitori mi ha più voluto bene e la persona che contava di più per me insieme a mio figlio. Il mio migliore amico, la persona a cui avevo voglia di raccontare tutto ciò che mi accadeva nel bene e nel male. Il mio punto di riferimento. La persona di cui mi fidavo di più. Ce l’ho nel cuore, porto dentro il dolore”. Infine, quella che suona come una preghiera: “Voglio continuare a vivere, non sopravvivere. […] Voglio continuare a credere che ci siano molti motivi e tante cose belle, tante persone meravigliose per cui vale la pena vivere. Anche per quelle che ci hanno lasciato e per le quali noi dobbiamo continuare a vivere”, ribadisce.



