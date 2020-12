Alba Parietti/ “Ingombrante per Francesco Oppini tra uomini e gossip..”

Alba Parietti: “Ingombrante per Francesco Oppini”

Alba Parietti è la mamma ingombrante che tutti pensano o è solo la mamma di un unico figlio che ha intenzione di proteggere e sostenere fino all’ultimo dei suoi giorni? In questi mesi il pubblico si è molto diviso su quelle che sono le motivazioni che spingono la conduttrice e opinionista a dire o fare qualcosa sui social o in tv ma l’arcano potrebbe essere svelato oggi pomeriggio quando Francesco Oppini prenderà posto al centro dello studio di Verissimo al cospetto di Silvia Toffanin per analizzare un po’ la sua vita. Nella sua permanenza nella casa il cronista ha avuto modo di piangere e ammettere gli errori commessi con i suoi genitori ai quali ha detto davvero poco e, sicuramente, senza mai rivelare davvero quelli che sono i sentimenti per loro. Sulla questione è intervenuta spesso anche la conduttrice fino a quando i due non si sono ritrovati fuori dalla porta rossa per un incontro a distanza che ha fatto commuovere e piangere.

Alba Parietti mamma leonessa e presto nonna grazie a Francesco Oppini?

Francesco Oppini ha ammesso di aver sofferto a lungo l’ingombranza della mamma ma adesso la sua prospettiva è cambiata e che apprezza alcune cose che lei ha detto e ha fatto soprattutto nei momenti cruciali e, in particolare, quando la sua storica fidanzata è morta in un incidente e il dolore rischiava di dilaniarlo. Dal canto suo, Alba Parietti ha apprezzato ancora di più le doti del figlio ammettendo che non è sempre stato facile essere suo figlio per via di quello che è successo in passato tra la sua notorietà e anche tutti gli uomini e i flirt che ha avuto, tra veri e presenti, mentre paparazzi e gossip sconvolgevano la loro vita. Il loro rapporto ha avuto modo di cambiare ed evolvere in questi mesi, cos’altro è successo quando Francesco Oppini ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020 per tornare a casa? Cosa si sono detti a telecamere spente? Forse lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



