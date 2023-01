Alba Parietti: “Fabio Adami? Grande passione”/ “Giovani mi vedono come milf…”

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Subito la showgirl ha parlato del suo compagno Fabio Adami: “Oggi sono molto innamorata, erano sei anni che non mi innamoravo più – ha confidato –. Stavo molto bene anche da sola, non avevo necessità di trovare un fidanzato, anzi: nel momento in cui è accaduto ero molto restia, perché per abbandonare quello stato di serenità che mi ero conquistata per buttarmi in una storia importante avevo bisogno di basi concrete. Per fortuna, l’uomo che ho incontrato è stato concreto e determinato”.

Essere compagno di Alba Parietti, ha aggiunto l’ex concorrente di “Tale e Quale Show”, è faticoso per una persona che non è abituata al pubblico e che ha una vita e un lavoro sempre tenuti privati. Però “per amore si accetta anche questo. Lui si è reso conto che non c’erano molte alternative: se ti innamori di una donna pubblica, questo è sicuramente uno scotto che devi pagare. Rinunciare alla sua riservatezza per amore è stato un grande gesto. Il sentimento è stato molto violento fin da subito, è stato il classico colpo di fulmine che sfocia subito in un grande amore e in una grande passione. Dei due ero io quella più restia, lui era molto convinto e determinato. Da lì ho capito che gli uomini quando mettono dei dubbi in una relazione è perché ce li hanno”.

ALBA PARIETTI: “I GIOVANI CON ME CI PROVANO, A VOLTE SONO PIÙ SFACCIATI DEGLI ADULTI”

A “I Lunatici”, Alba Parietti ha confidato di ricevere attenzioni e lusinghe sui social media (ma non solo) anche dai ragazzi di oggi: “Ci provano molti giovanissimi con me. Alle volte sono più sfacciati degli adulti. Magari sentono di meno il ruolo che ho avuto per i quarantenni o i cinquantenni. Per le persone grandi rappresento ciò che sono stata. Hanno vissuto il periodo sgabello, il momento in cui ero l’Alba nazionale, quindi hanno un po’ più di timore reverenziale. Invece, i ragazzi giovani mi vedono come una milf, però sempre con grande rispetto”.

Per quanto concerne invece la sua bellezza, Alba Parietti ha confessato di ricevere molti attestati di stima da parte di altre donne, a cui fa da contraltare la valanga di insulti e cattiverie che le viene riservata online. A proposito di questo, la showgirl ha puntualizzato: “Chi ti insulta sui social ha dei problemi, nei confronti di chiunque, non solo nei miei. La bellezza non è mai stata un ostacolo. Il ruolo di monumento nazionale che vuole attribuirmi Sgarbi mi porta a tenere moltissimo anche a restaurarmi. Nessuno si incavola se un monumento viene restaurato, invece per le donne si arrabbiano in molti, dicendo che non è un bel messaggio. Io penso che ognuno debba fare di se stesso ciò che vuole. Perché una persona che tiene al proprio fisico o alla propria estetica deve essere criticata?”.

ALBA PARIETTI: “VEDERE URSULA VON DER LEYEN CON GIORGIA MELONI MI HA FATTO PIACERE”

Infine, in diretta a “I Lunatici”, Alba Parietti ha voluto rimarcare ulteriormente come le donne non vengano mai giudicate e vissute come gli uomini e, a suo avviso, si sia ancora ampiamente lontani dal raggiungimento della parità di genere: “Noi donne siamo la categoria più discriminata nel mondo. È abbastanza vero che le donne sono le prime nemiche delle donne, però ci sono delle grandi eccezioni. A me, ad esempio, vedere Ursula Von Der Leyen con Giorgia Meloni ha fatto piacere, lo posso dire? Farò peccato nel dirlo? Vedere due donne che occupano un posto così importante e una rappresenta l’Italia, da donna mi rende orgogliosa”.

Alba Parietti non rinnega le sue idee, ma “lo voglio dire. Von Der Leyen, Merkel e Meloni sono donne. Sono molto contenta quando una donna occupa un posto di potere. Penso siano migliori degli uomini”.











