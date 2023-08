Alba Parietti foto bollenti in bikini a Formentera/ Gli hater la ricoprono di insulti

Alba Parietti nel mirino degli hater per una foto provocante in bikini: cosa è successo

Alba Parietti, a 62 anni portati benissimo, ha sfoggiato un micro bikini in vacanza a Formentera. L’attrice si è mostrata sui social in pose provocanti, sfoggiando un lato b davvero invidiabile. Nonostante sia in perfetta forma, in molti sul web l’hanno criticata dicendo sia inadeguato alla sua età mostrare il proprio corpo.

Chi è il vincitore di Non sono una signora?/ Lo spoiler di Cristina D'Avena...

“La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile” ha scritto la conduttrice a corredo delle foto. Nel giro di poco sono scoppiati i commenti degli hater che la Parietti ha deciso di cancellare insieme al seguente messaggio: “È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso, dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato“.

Non sono una signora avrà una seconda stagione?/ La rivelazione di Alba Parietti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti rivela la possibilità di una seconda stagione per ‘Non sono una signora’

Alba Parietti, foto a parte, ha condotto con successo la prima stagione di Non sono una signora format che trasforma i vip in Drag Queen. La conduttrice, ai microfoni di TvBlog, ha svelato la possibilità che lo show possa tornare con una seconda edizione.

“Non sono una signora è un programma che accoglie, non respinge nessuno. È un programma fatto per creare una allegra intimità e divertimento. Adesso che si è capito che dentro il vaso di Pandora non c’era altro che puro divertimento, spero si possa pensare di farne una seconda edizione. Io sono molto speranzosa in questo senso” ha affermato: “Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete ed è stato ai primi posti come trend sui social network. Mi sembra una bella cosa”.

Alba Parietti: "Mamma era bipolare"/ "L'ho conosciuta dopo che è morta attraverso i suoi diari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA