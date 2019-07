Alba Parietti, gaffe su amici del Senegal/ “Li porterei a casa”: bufera su Instagram

Un gesto affettuoso, un messaggio snob o una provocazione? Sono diverse le interpretazioni che si stanno dando sui social ad un post di Alba Parietti. La popolare showgirl su Instagram ha pubblicato una foto in cui è ritratta in compagnia di amici senegalesi. «I miei amici vanno in #Senegal e davvero è stato bello incontrarli. Li porterei volentieri a casa mia», ha scritto Alba Parietti nella didascalia. Il messaggio però sta facendo discutere in queste ore, infatti tra i commenti non mancano repliche piccate alla conduttrice e opinionista tv. «Questa frase non è da te… Sembrerebbe un po’ snob… quasi discriminante», fa notare una utente. Un autentico epic fail di Alba Parietti? In effetti il tema è delicato e poi sembra paragonarli ai clandestini con quell’affermazione… Ma Alba Parietti è abituata a far parlare e dividere, quindi non è da escludere che si tratti appunto di una provocazione più che di un messaggio snob. Il popolo del web però è d’accordo nel considerarlo un autentico epic fail.

ALBA PARIETTI, GAFFE SU AMICI DEL SENEGAL: BUFERA SU INSTAGRAM

Il figlio Francesco Oppini però la difende: tra i commenti spunta il suo “applauso” alla madre. Non sono mancati gli attacchi ad Alba Parietti però: «Ma sei impazzita? La menopausa fa brutti scherzi… che grossa stronzata !!!!» e «Sei ricca, puoi ospitarli» sono alcuni dei commenti che compaiono tra i commenti al post. Ma tra questi c’è anche il messaggio di una delle persone comparse nello scatto. L’amico di Alba Parietti ha ignorato i commenti duri pubblicati contro la showgirl e ha approfittato del post per ringraziarla. «Grazie infinite per noi e stato un grandissimo piacere. Ce ne fossero di persone come lei. Se vorrà sarà ben accetta al mio matrimonio misto l’anno prossimo.. Grande cuore grazie infinite». A questo messaggio ha risposto il figlio di Alba Parietti: «Che carini!». Pensate che quesa risposta riesca a spegnere sul nascere le polemiche suscitate dal post? Ne dubitiamo fortemente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA