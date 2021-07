Alba Parietti, grande festa per i suoi 60 anni/ Il web attacca: “E i distanziamenti?”

Alba Parietti ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante che la celebre opinionista ha voluto festeggiare con una grande festa con amici e persone care. Ha poi condiviso immagini e video della serata su Instagram: balli, una lunga tavolata, risate, brindisi e tutto quello che serve per rendere una festa indimenticabile. “È stata una serata meravigliosa speciale stupenda e lo devo a tutti voi che eravate presenti.” ha scritto la Parietti in uno di questi post, ringraziando tutti gli amici che hanno contribuito a rendere i festeggiamenti unici. Non tutti i fan della Parietti hanno però apprezzato i festeggiamenti e gli scatti postati dall’opinionista. In molti, anzi, hanno invece sottolineato la mancanza di distanziamenti tra i presenti, ricordando alla festeggiata che il Covid c’è ancora ed è sempre molto pericoloso.

“Zero distanziamento e i contagi risalgono”, ha scritto allora un utente; seguito da un altro che ha fatto notare “La festa è bellissima, ma essendo persone adulte e personaggi pubblici si dovevano rispettare le regole per dare l’esempio. Altrimenti tornano le chiusure… Ci sono acora decessi in rianimazione”. Alba Parietti ha perciò deciso di fare alcune precisazioni: “voglio ricordare che era richiesto tampone o green pass all’ingresso per ogni invitato”, ha scritto, tranquillizzando coloro che si sono subito allarmati. D’altronde, c’è chi ha invece fatto solo complimenti alla Parietti, come questa utente che ha scritto: “Hai fatto bene a festeggiare il compleanno. Hai raggiunto un bel traguardo e spero tu possa festeggiare tanti altri anni con chi ti ama e apprezza.”

