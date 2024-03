Alba Parietti: “Ho visto la lite tra Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo”/ Ecco cos’è successo

Alba Parietti svela un retroscena su Gianluca e Piero de Il Volo

Da settimane si vocifera di una presunta crisi tra i componenti de Il Volo al punto che, secondo alcuni rumors, potrebbe esserci anche una separazione. Ospiti della puntata di Domenica In del 24 marzo 2024, tuttavia, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno smentito tutte le indiscrezioni ammettendo che, litigare tra amici e dopo tanti anni, è una cosa normale. “Se è vero che c’è marette? Litighiamo sempre. Vabbè scherzi a parte, sì sa, oggi per fare notizia… siamo abituati”, ha spiegato Piero Barone non negando, assolutamente, le discussioni che nascono all’interno del gruppo anche per motivi diversi.

Ieri, tuttavia, nel corso della puntata de La vita in diretta, Alba Parietti, ai microfoni di Alberto Matano, ha svelato un retroscena su Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Le parole di Alba Parietti su Gianluca e Piero de Il Volo

Nel corso della puntata de La vita in diretta del 24 marzo 2024, Alba Parietti ha svelato di aver assistito ad una discussione tra Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo. Secondo la showgirl, non c’è nulla di male ad ammettere di aver litigato perché capita a tutti di avere una giornata particolare.

“Sono molti anni che stanno insieme ed è normale. Io trovo che sia anche sciocco negare. Anzi, io ho visto uno dei loro sc**zi, em… litigata, dissapore. – ha continuato Alba Parietti – Ho visto uno che diceva all’altro ‘ma parli sempre tu!’. C’è una giornata in cui ti svegli storto e quello accanto ti dà proprio fastidio e glielo dici, succede. Dai, ma è carino. Il buonismo dei gruppi è noiosissimo”.











