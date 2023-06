Alba Parietti: il bagno al mare é in una spiaggia di nudisti?/ Web in tilt per la foto hot

Alba Parietti si riattiva su Instagram: esplode il caso social di Formentera!

Dopo aver sensibilizzato gli internauti sul tema del femminicidio, con un post sulla morte di Giulia Tramontano, Alba Parietti diventa ancora una volta virale, tornando a intrattenere e far discutere, nel web. La popolare opinionista TV é al centro dell’attenzione mediatica in particolare per uno tra i nuovi post rilasciati via Instagram, che la immortalano nel mezzo della nuova vacanza all’insegna del relax, intrapresa a inizio giugno 2023. Si tratta di immagini di dominio pubblico e in stato privato via stories, dove Alba Parietti si lascia ritrarre mentre si gode il pieno di vitamina D, al caldo della suggestiva località di attrazione turistica made in Spagna, Formentera. Una serie di stati che, in un tripudio di interazioni nel web, fanno rumore dando vita ad un nuovo caso social. Tra le annesse reaction c’é chi tra gli internauti si dice pronto a scommettere che l’Alba nazionale -nelle immagini oggetto del thread- sia in una spiaggia per nudisti. Questo, in particolare per l’immagine in lontananza dalla opinionista, di un uomo immortalato in un total-nude look. “L’innominato” nel post bollente si presenta mentre é completamente nudo e il suo lato B é in bella vista, sprovvisto del costume da bagno.

Alba Parietti: "Dobbiamo amare noi stesse, se vogliamo essere amate.."/ Il messaggio che commuove

Le scuse pubbliche di Alba Parietti

Un particolare hot, prima segnalato su Twitter e poi divenuto un thread nei vari social, alle cui innumerevoli interazioni del popolo nel web Alba Parietti ora replica con delle sue scuse pubbliche dal profilo ufficiale via Instagram. Riattivatasi pubblicamente sul re dei social, la reginetta del preludio all’estate made in Italy così risponde al fenomeno dei post divenuti il caso social di Formentera: “Felice di vivere,

sono talmente distratta e incapace tecnologicamente che non mi accorgo di ciò

pubblico. Chiedo l’amicizia ai miei haters o stalker, pubblico sederi non miei… insomma sono un vero disastro -si legge nel nuovo messaggio social della neo “social Queen”, in risposta alla segnalazione social per il contenuto “explicit” condiviso online -, chiedo scusa al possessore delle natiche”. Il riferimento, evidentemente, é alla segnalazione degli utenti rispetto al contenuto di nudo integrale condiviso pubblicamente e a mezzo social. La Parietti, quindi, paleserebbe di non essersi accorta dell’immagine “nude” postata online. E in conclusione del post di scuse generali, infine, l’appello della popolare Alba all’innominato del nude-look più virale del momento: “spero non rivendichi in tribunale il diritto alla privacy delle sue terga… sarebbe imbarazzanti per entrambi … buona giornata”.

Alba Parietti, i rumors sul rinvio di Non sono una signora/ "E' semplicemente brutto"

Un saluto al signore col culo di fuori sullo sfondo del selfie di Alba Parietti ❤️‍🔥 pic.twitter.com/XeJEw6VqpG — scorpio’s groove (@su_sartadori) June 5, 2023



“Lei voleva chiaramente far vedere che stava in una spiaggia nudista. Altrimenti non me lo spiego” correda il post della segnalazione in corso via Twitter, un utente. “Con tutta la mer*a che la gente scrive e dice sui social, ringrazio quei momenti caotici ed esilaranti come Alba Parietti che si fa un selfie mostrando uno col sedere di fuori”, emerge poi tra i commenti aggreganti a difesa della Parietti, in replica alla segnalazione generale via social.

Alba Parietti, show sulle drag queen rinviato?/ Giudice attacca "politica non vuole…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA