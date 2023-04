Alba Parietti: “Il mio fidanzato Fabio Adami? Due ragazzini innamorati”/ “Ci miglioriamo”

Alba Parietti innamoratissima del fidanzato Fabio Adami

Alba Parietti è più innamorata che mai. Da alcuni mesi ha ufficializzato la sua storia d’amore con Fabio Adami, romano di 55 anni e sales manager di Poste Italiane. Un rapporto speciale del quale Alba ha svelato qualche retroscena durante l’intervista rilasciata a Serena Bortone, nella trasmissione Oggi è un altro giorno.

“Siamo come due ragazzini innamorati”, ha ammesso Alba Parietti su Rai 1. “Abbiamo un’indole fanciullesca. Lui mi ha veramente cambiato, i miei amici dicono che lui mi ha davvero migliorata, ci siamo migliorati reciprocamente, tirandoci fuori il meglio. Questo è secondo me quello che deve fare un rapporto d’amore.” ha aggiunto l’attrice.

Alba Parietti: “Fabio è protettivo come lo era con me il mio papà”

In Fabio, Alba ha ritrovato anche un affetto che credeva di aver perso per sempre: quello del suo papà Francesco. “Quando sono morti i miei genitori – io ho perso mio padre molto presto, a 36 anni – ho pensato che nessuno mi avrebbe mai più amato così tanto.” ha spiegato. E ancora: “Invece Fabio riveste quasi un ruolo da padre nei miei confronti, si prende davvero molto cura di me, è protettivo come lo era il mio papà, non pensavo di poter trovare qualcuno così.”

Nel corso dell’intervista, Alba Parietti ha anche parlato della sua storia d’amore con Christopher Lambert: “È stata una grande passione, io gli voglio bene, però i grandi amori sono quelli che durano e hanno un altro tipo di consistenza.”

