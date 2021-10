ALBA PARIETTI/ “Giuseppe Lanza di Scalea? Gli voglio ancora bene, era un principe”

Alba Parietti si è commossa durante la diretta tv di “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, quando Serena Bortone ha trasmesso un ricordo audiovisivo del principe Giuseppe Lanza di Scalea, purtroppo scomparso. “Molti mi hanno fatto notare che Giuseppe aveva una nuova compagna che gli è stata vicina e che aveva un’ex moglie e una figlia – ha commentato la showgirl –. Io vorrei spiegare loro che non volevo prendere il posto di nessuno. Io ho 60 anni, Giuseppe ne aveva 74. Siamo stati per quindici anni sempre insieme e dopo la morte dei miei genitori rappresentava la vita per me. Non discuto il fatto che avesse un nuovo amore”.

Lui era una persona che “godeva delle mie vittorie e mi stava vicino nelle mie sconfitte. Non credo di togliere niente a nessuno se dico che gli voglio ancora bene. Non mi sembra di mancare di rispetto a nessuno”.

Alba Parietti è intervenuta in qualità di ospite nel corso della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La concorrente di “Tale e Quale Show” non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza nel programma di Carlo Conti, in merito alla quale Simone Montedoro, storico volto della fiction Don Matteo, ha definito la showgirl come il “capitano” di questa edizione: “Io credo che effettivamente, quando si è il più vecchio o la più vecchia della compagnia, si abbia il dovere di mantenere alto il tono dello spogliatoio. Non è un ruolo, mi viene naturale farlo”.

Poi, un consiglio a Memo Remigi in vista della sua prossima partecipazione a “Ballando con le Stelle” (di cui la donna è venuta a conoscenza proprio nel corso della diretta televisiva odierna, ndr): “Fai poco s*sso, mi raccomando! Bisogna risparmiare le forze, come succede ai giocatori. Poi, prendi tanti integratori, metti ghiaccio sulle ginocchia e riposati più che puoi perché i ritmi degli allenamenti sono estenuanti”.

Parietti, dopo il siparietto con il cantante, ha ricordato la sua imitazione di Damiano David dei Maneskin: “Mi sono divertita, la rifarei cento volte. A teatro mi ero già trasformata in un maschio, ma qui si tratta di cantare a 60 anni, senza fiato, il successo del gruppo del momento. Non so quanti altri lo avrebbero fatto al posto mio, come quando ho scelto il pezzo impossibile di Loredana Bertè in occasione della prima puntata”.

In riferimento alla sua gioventù, la showgirl ha asserito che è abituata da sempre a prendersi la colpa, sin dai tempi della parrocchia, che frequentava da ragazzina: “Se tu vuoi pensare di me il peggio, pensalo. Ho fatto dieci anni di analisi per arrivare a questo, ma, in qualche maniera, il momento in cui rendo di più è quando sono messa sotto pressione. Il mio è un carattere oppositivo, reattivo. Cerco sempre la magagna”.



