Alba Parietti/ “Mio papà è stato un uomo fortissimo proprio come Giuseppe di Scalea”

Alba Parietti è tra gli ospiti della nuova puntata di “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“, il varietà condotto con grande successo da Carlo Conti il sabato sera su Rai1. La conduttrice ed opinionista televisiva torna così in tv dopo la recente intervista concessa all’amica di sempre Mara Venier a Domenica In dove ha parlato degli uomini della sua vita. “Mio papà è stato un uomo fortissimo, mi ha protetto” – ha detto la Parietti parlando del padre che per alcuni versi somigliava a Giuseppe Lanza di Scalea come ha raccontato “quello che più assomigliava a lui come senso di protezione è stato Giuseppe. Lui voleva il mio bene, per me è stato una famiglia. Con lui la fine di un amore è diventata un’amicizia vera. Ci siamo voluti ancora più bene da amici che quando stavamo insieme”.

Intanto in queste ore la Parietti ha dedicato sui social un lunghissimo post a Silvio Berlusconi ricoverato per alcuni controlli al cuore. Seppure non abbia mai fatto segreto della sua fede politica, la Parietti si è sentita di voler inviare un messaggio di stima ed affetto al leader di Forza Italia ricoverato nelle scorse ore presso l’ospedale del Principato di Monaco per un problema al cuore. “Voglio dirvi questo perché davvero ne vado felice e orgogliosa. Conosco quest’uomo da circa quarant’anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui, l’ho sempre detto. Ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto. Per imparare a voler bene a qualcuno vuol dire imparare a conoscerne le qualità umane” – ha scritto la conduttrice che ha proseguito rivelando di aver inviato un messaggio ad un assistente del Presidente non appena è venuta a conoscenza del suo ricovero.

Alba Parietti: l’amicizia con Silvio Berlusconi

Il messaggio di Alba Parietti ha colpito tantissimo Silvio Berlusconi che, prontamente, dopo nemmeno dieci minuti ha alzato la cornetta del telefono per ringraziarla e salutarla. Ecco cosa si legge: “dieci minuti dopo, come fa spesso quando lo cerchi per cose importanti (cosa che fanno in pochi), mi richiama per rassicurarmi sulle sue condizioni. È stato per tutta la vita il mio datore di lavoro, abbiamo avuto spesso divergenze su questioni politiche e opinioni, mai mi ha fatto pagare il fatto di non parteggiare per lui sul piano politico o di avere opinioni diverse in proposito”. Un rapporto di grande stima ed affetto nonostante in passato non siano mancato divergenze di opinione tra la Parietti e Berlusconi, ma nonostante tutto tra loro c’è sempre stato un grandissimo rispetto. A confermarlo la stessa Parietti che sul finale ha scritto: “anche se abbiamo avuto spesso visioni diverse, il rispetto alla fine è quello che rende due persone amiche. Perché voler bene a qualcuno è soprattutto portargli rispetto. Mi ha commosso. E davvero, io a Silvio voglio bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA