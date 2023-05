Alba Parietti: “Scoperto un cancro a 35 anni”/ “Prendo una pastiglia contro l’ictus”

Storie Italiane si è collegata stamane dal Foro Italico di Roma con l’evento Tennis & Friends che permette di avvicinare le persone al tennis e soprattutto alla salute, attraverso degli screening gratuiti previsti in loco. Il programma di Rai Uno ha intervistato in collegamento Alba Parietti, noto personaggio tv, che ha spiegato: “Io grazie alla prevenzione ho scoperto di avere un cancro a 35 anni quindi credo che sia fondamentale farla, un’altra cosa importante però è che certi sport, come ad esempio il tennis, siano più fruibili a tutti, sappiamo che è uno sport abbastanza settoriale, d’elite, costoso, non tutti i ragazzi possono accedervi a tutti i livelli. Sarebbero importanti delle iniziative anche a scuola”.

Quindi Alba Parietti ha ribadito, sul tema della prevenzione: “Io faccio tantissima prevenzione, sono ipocondriaca, affronto le situazioni da ipocondriaca comunque questo mi ha aiutato in passato”. E ancora: “La genetica è fondamentale e di fatto quello che aveva la mia famiglia di genetica pregressa ho scoperto di avere, come ad esempio la predisposizione all’ictus dopo che è morta mia mamma, di conseguenza prendo la cardio aspirina ogni giorno, sono cose che è importante sapere, io sono viva grazie alla prevenzione”.

ALBA PARIETTI E MARCO TARDELLI SULLA PREVENZIONE

In collegamento anche l’ex campione del mondo Marco Tardelli, ambasciatore di Tennis & Friends, che ha aggiunto: “La prevezione è assolutamente importante, ho subito aderito a questa cosa, è determinate, non l’ho fatta molto ma da quando ho conosciuto Giorgio Meneschincheri, (medici e fra i promotori principali dell’iniziativa ndr) ho cominciato a farla, è determinante per chi non è troppo giovane ma anche per chi è molto giovane, con lo sport si previene”.

E proprio Giorgio Meneschincheri ha aggiunto e concluso: “Qui ci sono tanti medici dalle prime ore, dell’Asl dello Spallanzani e della medicina dello sport, sono qui anche malgrado il tempo, stanno facendo screening nelle strutture, ci sono poi tanti ambasciatori come Bonolis che attirano la gente e a testimonianza di quanto sia fondamentale fare sport”.

