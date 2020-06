Alba Parietti, sfogo contro le critiche/ “Volete insegnarmi a vivere? Rassegnatevi!”

Pubblicità

“Ci risiamo…. la bocca, l’età …. donne che ti vogliono insegnare come vivere e chi essere, come vestire e ti vogliono educare.” Inizia così il lungo post attraverso il quale Alba Parietti ha deciso di replicare alle tante critiche ricevute dagli hater sotto gli ultimi post. Criticata per le labbra rifatte, per le scelte televisive, o anche per una foto in costume, l’opinionista però ammette che nulla di questo la tange. “Rassegnatevi – scrive infatti nel suo post – il mio ego è molto strutturato e ci hanno provato per 58 anni a ridimensionarmi . Mi spiace, perdete tempo.” D’altronde chiarisce e sottolinea che “La provocazione per me è una vocazione. Nelle polemiche ci sguazzo e mi rinforzo. Non sono nata per essere serena e da tutti ben voluta. Dividere è sempre stata la mia attitudine e la cosa che mi viene meglio.”

Pubblicità

Alba Parietti scatenata: “Non fate ciò che si aspettano gli altri, siate felici!”

Alba Parietti continua il suo sfogo notturno contro gli ‘odiatori’ di turno, scrivendo “consiglierei a tutte le persone di non fare ciò che gli altri si aspettano da voi , ma ciò che voi, vi aspettate da voi. Cioè essere felici […] L’unica cosa che ci rende speciali è l’unicità.” ammette. E sa che “è difficilissimo non fare male a nessuno. Perché ci sono persone che vivono male la libertà e felicità altrui.” D’altronde, ammette, capita anche a lei di provare invidia, tuttavia ha un rimedio. “Io alle volte, molto poco, provo invidia magari capita, per qualcuno. – scrive – Cerco di modificare il mio malsano pensiero, mi dico “che brutto il sentimento che sto provando è frustrante è un sentimento basso, triste mi avvilisce mi avvelena ” e lo trasformo in ammirazione oppure in indifferenza e sono contenta di capirlo , lo rimuovo e torno serena.” conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA