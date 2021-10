Alba Parietti “Sto facendo la por*a”/ L’ironica risposta alla telefonata nelle prove di Tale e quale Show

Alba Parietti è una delle concorrenti più carismatiche di questa edizione di Tale e quale Show 2021, durante la quarta puntata dello show la donna ha dovuto interpretare Guesh Patti con la canzone Etienne, questa è un cavallo di battaglia per la stessa Parietti che l’ha cantata molte volte, tanto che lei stessa ha voluto precisare: “Per me è un cavallo di battaglia, al punto tale che se sbaglio sono come Malgioglio che fa male sé stesso”, non sono mancati inoltre i commenti appuntiti di Alba Parietti nei confronti di Malgioglio che è stato definito dalla donna come: “Un male necessario”.

Alba Parietti è Guesh Patti a Tale e quale show/ Una canzone molto sensuale...

Prima dell’esibizione è andato in onda la solita clip che mostra al pubblico come il concorrente ha affrontato la nuova sfida e all’interno di questa clip è apparso un momento esilarante per Alba Parietti intenta nelle prove di un balletto sensuale ha risposto al suo interlocutore: “Amore siamo in prova, sto facendo la por*a non posso. Ti devo salutare, ci sentiamo dopo”.

Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio Alba Parietti/ "Non fanno un mestiere comune"

Alba Parietti interpreta la sensuale Guesh Patti senza convincere i giudici

L’esibizione di Alba Parietti ha confermato la sua sicurezza con questo brano e questa artista: la donna ha ballato e interpretato sensualmente la canzone ma nonostante questo non è riuscita a convincere i giudici che hanno trovato la sua esibizione nel complesso carina. Alba Parietti subito dopo la sua esibizione, ancora con il fiatone ha voluto ringraziare tutti: “Voglio ringraziare la mia coach, il coreografo e tutti i ballerini che mi hanno dato una grande forza”. Loretta Goggi in particolare non ha apprezzato la parrucca indossata da Alba Parietti, troppo diversa da quella della cantante.

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti assolte/ Scontro a Ballando “non fu diffamazione”

Cristiano Malgioglio, naturalmente, ha colto la palla al balzo e ha criticato aspramente Alba Parietti dicendo: “Non so da che parte iniziare. Dici che è il tuo cavallo di battaglia, ma mi dispiace per il cavallo che ha perso la battaglia. Eri fredda come un ghiacciolo. Sexy per niente”. Giorgio Panariello è intervenuto e ha svelato un retroscena avvenuto durante l’esibizione: “Cristiano si è avvicinato e mi ha detto: Giorgio è imbarazzante!” poi ha continuato: “Vorrei spezzare una lancia a favore di Alba, lo ha fatto in modo sexy e ha anche preso la voce”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA