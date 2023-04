Alba Parietti vince il Leone d’oro alla carriera, ma non è come sembra/ “Ecco perché non lo è”

Alba Parietti ha davvero vinto un Leone d’oro alla carriera?

Con grande gioia e soddisfazione, Alba Parietti, con un lungo post pubblicato su Instagram, ha annunciato di aver conquistato un Leone d’oro alla carriera. Lo riceverà durante la cerimonia di premiazione si terrà venerdì 31 marzo 2023 alla Mostra del Cinema di Venezia. Una notizia che ha sollevato scalpore e non poche critiche, visto che molti utenti si sono chiesti con tono sarcastico “cosa hai fatto per meritare questo premio?”

Intanto, il comunicato ufficiale annuncia: “Ospite d’onore la conduttrice televisiva Alba Parietti che riceverà dalle mani del presidente, Sileno Candelaresi, il Leone d’oro alla carriera.” Va però fatto un chiarimento importante: il riconoscimento che sta per ricevere la Parietti non è il prestigioso Leone d’Oro che tutti conoscono.

Alba Parietti e il Leone d’oro alla carriera: “Chiamato così per creare curiosità ma…”

A chiarire la questione è il sito Davidemaggio, che scrive: “Com’è possibile, dunque, che due premi differenti e scollegati tra loro abbiano lo stesso nome? Dalla Biennale ci fanno sapere che con ogni probabilità il Leone destinato ad Alba Parietti, così come – tra gli altri – a Bruno Conti e Francesco “Ciccio” Graziani per meriti sportivi (Campioni del Mondo con la Nazionale Italiana di calcio nel 1982) e al direttore di Tuttosport Guido Vaciago, sarebbe così chiamato ‘probabilmente per creare curiosità e attenzione’”.

Questo, dunque, chiarisce l’entità reale del riconoscimento, che si distingue, dunque, dal Leone d’Oro del mondo del cinema che tutti conoscono. Ricordiamo che la cerimonia di consegna è prevista venerdì presso Palazzo Grandi Stazioni, in presenza di Sileno Candelaresi, presidente di tale “Ordine Leone d’Oro”.

