Alba Parietti Vs Diletta Leotta “Apra qualche giornale”/ “Si vesta lei da candelabro”

Alba Parietti lancia la sua pesante stoccata a Diletta Leotta. Lo fa in un’intervista rilasciata a La Stampa, trattando della festa di compleanno del volto Dazn che tanto ha fatto discutere. In particolare, la Parietti parla della questione ‘donne paralume’ che tante polemiche ha scatenato. “Quel paralume è uno sfregio per tutte, Diletta legga un giornale”, è infatti il titolo dell’intervista. La showgirl ha definito la Leotta “una bravissima professionista”, e rivendica il suo diritto “di presentarsi come vuole, nuda o in guêpière: deve essere libera di non mettere un vestito alla sua serietà, ma deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta”.

Detto questo, definisce quella delle donne col paralume “Una scelta di cattivo gusto”, e ha così tuonato “Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione”. “Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a un festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto”, ha quindi dichiarato la Parietti.

Alba Parietti ha allargato dunque l’argomento, e parlando del mondo femminile ha dichiarato: “Non mi piace vedere donne che non sono difese, soprattutto dagli uomini; che non siano in grado di proteggere se stesse e la loro categoria, continuamente vessata, denigrata, torturata, crocefissa e devastata”. La Parietti ha svelato inoltre di aver poco apprezzato anche il monologo fatto dalla Leotta durante il Festival di Sanremo.

Così, collegandosi proprio alla vicenda delle donne-paralume, lancia un’altra frecciatina: “aveva ricordato l’importanza di non trattare le donne come oggetti, ed è vero, solo che le cose bisogna capirle oltre che dirle”. Sul finale, l’ultimo pungente consiglio alla conduttrice: “Apra qualche giornale ogni tanto, accenda la televisione e cerchi di capire come tutti gli altri, ora più che mai, ogni singolo individuo, come canta Fiorella Mannoia, ‘ha la sua parte in questa grande scena’”.

