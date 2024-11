È andata in onda ieri, lunedì 25 novembre 2024, l’ultima puntata de La Talpa su Canale 5 e i telespettatori hanno finalmente scoperto chi ha sabotato il gruppo, si tratta di Lucilla Agosti. Dopo la finale ha ammesso che per lei è stato snervante ed è stato difficile non poter entrare nel gruppo perché temeva di far trapelare qualcosa, ogni tanto però si lasciava un po’ andare anche se restava concentrata. Giorno dopo giorni i concorrenti si conoscevano sempre di più e il fatto di dover sabotare la missione del gruppo le provocava una spaccatura interiore.

Durante la sua chiacchierata con Diletta Leotta, Lucilla Agosti ha fatto sapere di essersi sentita solo dopo aver litigato con Veronica Peparini a La Talpa, ha anche avuto paura di non riuscire ad arrivare fino alla fine del reality. In quel momento ha cercato di farsi forza da sola ricordando di aver superato avventure peggiori nella sua vita. Continuava a ripetersi che avrebbe trovato il modo di spiegare le sue azioni, però è stato molto difficile.

Lucilla Agosti e le difficoltà affrontate a La Talpa, perché hanno scelto lei? La replica di Diletta Leotta

Dopo la finale de La Talpa Lucilla Agosti ha rivelato che sabotare i giochi senza farsi scoprire ed essere passiva è stata di certo la parte più difficile, lei avrebbe preferito creare un legame diverso e più profondo con il gruppo. Ha ribadito che si è sentita molto sola, però l’esperienza che ha vissuto le ha lasciato tanto. Ha anche detto che si è sentita parte di un meccanismo di cui portava il nome.

Lucilla Agosti ha poi aggiunto: “Vorrei sapere perché hanno scelto me. Me lo farò spiegare perché. Insomma, due chiacchiere con lo psicologo me le faccio”. In merito alla sua domanda è intervenuta Diletta Leotta dicendo che nel contratto che hanno firmato tutti i concorrenti de La Talpa hanno dato la loro disponibilità per ricoprire il ruolo di sabotatore, alla fine gli autori hanno scelto lei.

