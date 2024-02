Albano Carrisi “Mia figlia Ylenia? Un brivido nell’anima”/ “Una maledetta ferita che non si chiuderà mai”

Non riesce a trattenere le lacrime Albano Carrisi quando a Verissimo parla della figlia Ylenia, scomparsa trent’anni fa e mai ritrovata. “Quando sento questo nome provo un brivido nell’anima. Non riesco ancora a parlarne. È una maledetta ferita che non si chiuderà mai”.

Il cantante pugliese si è rassegnato riguardo il destino della figlia: “Sono un buon cristiano, so che se a Dio hanno ucciso un figlio, chi sono io per avere una vita diversa. Porto la mia croce addosso, so dov’è mia figlia, lo sento, e so che la incontrerò”. Albano Carrisi ritiene di aver commesso degli errori con la figlia Ylenia: “Io ho sbagliato con lei. Quando mi disse che voleva andare in Belize per scrivere un libro sui senzatetto, dissi no e mi disse che ero troppo borghese per lei”.

Albano Carrisi vs Amadeus "Non ha mantenuto il patto"/ "Con Sanremo ho un conto in sospeso"

Albano Carrisi sulla scomparsa della figlia Ylenia: “Mi manca tanto. Sento un dolore dentro…”

Albano Carrisi ricorda le doti della figlia Ylenia durante l’intervista a Verissimo: “Il bello di lei è che a scuola era straordinariamente brava, parlava quattro lingue, in un mese a Mosca scendeva da sola e andava in strada per vivere la città. Aveva imparato a scrivere russo. L’ho scoperto dopo. Era la sua lingua preferita”.

Albano Carrisi "Separazione da Romina Power è stata dura"/ "Loredana Lecciso? Non volevo tanta esposizione"

Il cantante pugliese fa intuire di aver appreso delle cose della figlia dopo la scomparsa, ma di non aver indagato troppo: “Io non ho mai indagato molto sui suoi segreti, perché un padre deve sapere rispettare i segreti dei figli”. Per Albano Carrisi resta “una figlia eccezionale”. Poi si lascia andare a un’ultima riflessione commossa su Ylenia: “Mi manca tanto e il destino ha voluto che facessi altri figli. Non riempiranno mai il suo vuoto, perché mentre parlo sento un dolore dentro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA