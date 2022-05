Albe finalista di Amici 2022 o eliminato?/ I motivi: Millevoci disco d’oro…

Amici 2022, tempo di semifinale e finale: Albe uno dei 5 finalisti?

Il giorno della semifinale di Amici 21 è arrivato, con la messa in onda dell’appuntamento TV atteso per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv – Albe è indicato prima tra gli eliminabili e poi tra gli eliminati definitivi del talent. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di eliminato di Albe (Alberto La Malfa) dal talent, il pupillo di Anna Pettinelli non si qualificherà quindi tra i 5 finalisti previsti l’ultimo serale di Amici 21.

I motivi per cui Albe meriterebbe la finale di Amici 21.

Albe è il secondo -tra i concorrenti di Amici 21- ad essersi aggiudicato un disco d’oro certificato FIMi dopo il rivale amico ed eliminato al sesto serale LDA, con il singolo Millevoci. Ma non solo. E’ il secondo sempre dopo LDA, nella classifica degli stream complessivi su Spotify Italia, con oltre 20 milioni di ascolti totali, con la sua musica rilasciata sulle piattaforme musicali. Inoltre debutta alla #100 nella classifica dei singoli FIMI con l’inedito Giravolte e debutta tra le tendenze per la musica su YouTube con Karma, alla #19. Alla #39 Albe è debuttato con Karma nella classifica Top Songs di iTunes Italia.

Particolarmente virale, tra le esibizioni che ha registrato al serale di Amici 21, è inoltre diventata quella registrata in una rivisitazione di Cosa ne sarà di questi anni ’80 di Raf sulla Terra e la questione mai risolta del global change.

Albe merita la finale di Amici 2022? I punti deboli

Oltre i punti di forza non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Albe non meriterebbe la finale di Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Albe (Alberto La Malfa) sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime per la sua relazione con la fidanzata conosciuta al talent, Serena Carella, motivo per cui sarebbe stato n qualche modo favorito rispetto ad altri, nella competizione. Per l’ insegnante di canto Rudy Zerbi, talvolta, il cantante ha pagato lo scotto di risultare troppo scanzonato o comunque di non prendersi mai sul serio sul palco, cosa che potrebbe risultare un punto debole nel lungo termine per l’artista certificato oro. Inoltre i bookmakers indicano il cantante di Millevoci agli ultimi posti nella classifica sul vincitore di Amici 21, secondo le relative quote di scommesse. E in più figura agli ultimi posti nella classifica televoto che Maria De Filippi ha aperto al pubblico tv sui semifinalisti di Amici 21.

