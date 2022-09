LDA: il duetto con Albe nasce nel web/ “Ecco a chi è dedicata Cado…”, i retroscena

LDA e Albe uniscono le forze al Webboh Fest: il duetto manda il web in visibilio

Sale l’attesa generale per il via ufficiale alla nuova edizione TV di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, e intanto prosegue incontrastato il fenomeno pop degli ex Amici 21 LDA e Albe, che hanno unito le forze per un brano inedito dal titolo Cado, di cui ora trapelano nuove curiositò, come il destinatario del messaggio. La nuova canzone, che si preannuncia essere il nuovo singolo in cantiere per il duo targato Amici 21, è una ballad pop con influenze hip hop, che tratta di amore per sé e l’altro e un tema delicato che è da sempre molto a cuore a Luca D’Alessio in arte LDA, ovvero quello degli attacchi di panico, una condizione che lo accomuna a molti giovani in quanto rappresentante della Generazione Zeta. Non a caso, il popolo del web si dice ora in visibilio per i primi spoiler lanciati in rete da parte dei due giovani artisti di Cado. Dopo una prima diretta social che mostra i due presentare con live vocals e pre-rec i lyrics e la base musicale di Cado, LDA e Albe si sono esibiti live al Webboh Fest, un evento promosso da Webboh, che ha accolto esponenti di spicco tra i più rappresentativi della Generazione Zeta online, dove LDA e Albe hanno fornito ulteriori spoiler del loro duetto.

Rispetto al rilascio imminente di Cado, Webboh ha incalzato il duo Amici 21 per un’intervista esclusiva in cui, nel dettaglio, LDA ha svelato degli importanti particolari e retroscena del duetto con Albe.

LDA e Albe autori di Cado: tutte le verità della collaborazione

Secondo quanto svelato da Webboh su Instagram, riprendendo le testuali dichiarazioni del figlio di Gigi D’Alessio, i due giovani si sono ritrovati a collaborare sulla stesura del testo di una canzone che era tra i piani di LDA, quando Albe ha fatto di recente visita al rivale amico nella residenza a Roma: “Io e Albe ci siamo trovati a casa mia a Roma, io dovevo registrare una canzone, ovviamente, stando con lui, l’avrò mai registrata? No! Però abbiamo fatto una cosa insieme, una canzone su Instagram, l’abbiamo cantata”. Ma a chi è dedicato il brano del duetto tanto atteso? Come rivelato, il messaggio della canzone è destinato ad una persona di cui non si riesca a fare a meno.

Dato il successo conseguito con la preview di Cado lanciata in diretta su Instagram, poi, è nata la voglia del duo di proporre il brano in anteprima assoluta anche sul palco del Webboh Fest, allo scopo di testare dal vivo la risposta del pubblico: ” ‘Siamo tutti e due qua da Webboh, perché non la facciamo sentire?‘” -si sono chiesti i due giovani, prima di unire le forze all’evento. I video degli spezzoni dell’esibizione live sul palco di Cado, intanto, spopolano in rete grazie al supporto dei fandom dei due cantautori pop di Amici 21, segno che le aspettative generali sul rilascio del preannunciato singolo siano molto alte. Non è da escludere quindi che gli ex allievi cantanti di Amici 21 possano esibirsi sul palco delle registrazioni di Amici 22, in partenza il 14 settembre: la data di inizio messa in onda su Canale 5 del rinnovato talent di Maria De Filippi è invece fissata al 18 settembre.

