Albe, il gesto per Anna Pettinelli dopo Amici 21/ Lei commossa: “Hai vinto”

Albe sorprende Anna Pettinelli alla fine di Amici 21

La finale di Amici 21 ha proclamato vincitore Luigi alla fine di una serie di sfide che hanno visto come primo eliminato Albe. Il cantante non è riuscito a conquistare alcun premio nel corso della puntata, né dalla critica né dalle radio. In compenso è riuscito a creare intorno a se un folto gruppo di fan e sostenitori, grazie anche al supporto della sua insegnate Anna Pettinelli.

La coach, d’altronde, ha creduto in lui sin dall’inizio e non si è mai tirata indietro, anche quando altri le dicevano che il ragazzo non sarebbe andato avanti. Albe ne è consapevole ed è per questo che, prima della finale, ha voluto omaggiare la Pettinelli. Lo ha fatto inviandole dei fiore con un bigliettino che Anna ha poi postato su Instagram e che recita: “Se sono qui il merito è tutto della mia straordinaria maestra. Per sempre, Albe”.

Il gesto di Albe commuove la Pettinelli

Palesemente emozionata per il gesto, Anna Pettinelli lo ha non solo postato su Instagram con tanto di foto ma lo ha commentato così: “Grazie a te Albe per le emozioni, le chiacchierate, le risate. Grazie alla tua tenacia sei arrivato in finale e comunque andrà stasera per molti di noi hai già vinto. Ma hai vinto soprattutto per te stesso. Ti voglio bene e i tuoi fiori li porterò nel cuore per sempre. GO ALBE GO la finale di Amici è solo il primo passo verso il futuro”. Albe non avrà vinto ma ora può sicuramente dare il via alla sua agognata carriera musicale.

