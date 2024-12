Amici 2024, scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Attimi di tensione nella prima parte di puntata di Amici 2024 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le due professoresse si sono scontrate nel talent di Canale Cinque dopo la prima sfida proposta nel format. Anna Pettinelli ha chiesto una sfida immediata per Luk3, ma la questione ha innescato la rabbia di Lorella Cuccarini che si è scagliata contro la collega nel programma e l’ha accusata di demolire le certezze degli allievi. “Se tu vuoi il tuo momento di protagonismo chiami me e te le abbasso io le penne“ ha tuonato Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli nel format.

La professoressa ha poi proseguito dritta per la sua strada, sottolineando come parte del successo di Luk3 derivi dai social e in particolare da TikTok, Lorella Cuccarini ha proposto a quel punto a Maria De Filippi una curiosa novità di regolamento: “Ma si possono prendere provvedimenti contro i professori?”

Lorella Cuccarini attacca Anna Pettinelli: “Non ho violato nessuna regola”

Dopo le accuse mosse dalla cantante, Anna Petinelli ha replicato nel corso della puntata di Amici 2024 a Lorella Cuccarini, specificando di non aver violato alcuna regola nel programma, a quel punto è intervenuta anche la prof Alessandra Celentano, che ha ricordato che Luk3 sarebbe già stato eliminato nel caso la regola per eliminare il concorrente ultimo classificato per tre puntate consecutive fosse stata approvata, ma così non è stato.

A quel punto Luk3 si è ritrovato a sfidare Elene in una gara cover, altra tematica bollente nello studio del programma di Canale Cinque, l’allievo ha vinto scatenando l’ironica reazione di Rudy Zerbi: “Ha vinto proprio nella sfida che giudicavi più debole”.

