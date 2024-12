Cosa sta succedendo ad Amici 2024 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli? Risposta: il caos. Come sappiamo, nel talent di Maria De Filippi succede spesso che i professori si scontrino per non essere d’accordo sui compiti e sui giudizi agli allievi, e stavolta il protagonista della discordia è Luke. Il cantante è da diverso tempo preso di mira da Anna Pettinelli, convinta che lui non abbia la stoffa per rimanere all’interno di Amici 2024.

Non solo, in uno degli scorsi daytime, Luke è crollato dopo che la Pettinelli ha chiamato tre sfidanti che finiranno in gara con lui, sentendoli uno ad uno e ritenendoli più meritevoli di essere parte della squadra della scuola di Amici 2024. Allo stesso tempo, Lorella Cuccarini non si trova d’accordo con il parere della collega, ritenendo superfluo sentire altri cantanti, dato che nonostante la loro bravura preferisce Luke. Certo è che il ragazzo sta vivendo momenti difficilissimi, dato che la Pettinelli non aspetta altro che lui esca, umiliandolo di volta in volta dietro allo schermo in sala relax davanti agli altri compagni, che fortunatamente lo difendono.

Luke è a rischio eliminazione ad Amici 2024? Di certo quello che sta passando il giovane nella scuola di Maria De Filippi non è affatto facile. Anna Pettinelli pare avere una missione, quella di far uscire il cantante. Ma qual è il motivo? Secondo la professoressa, il fatto che l’artista finisca sempre in sfida non è un buon segno ed è un elemento che la porta a pensare che ci siano persone che stanno aspettando fuori senza la possibilità di avere un’occasione nella famosa accademia di Amici 2024 su Canale 5.

Nel daytime di Amici 2024 di oggi abbiamo visto l’assenza di Lorella Cuccarini all’appuntamento con Anna Pettinelli, che la stava aspettando per sentire i tre ragazzi. Paola della redazione di Amici 2024 le ha letto un comunicato, nel quale Lorella ha spiegato che non le serve la balia, e che non vuole partecipare a questa audizione. Di conseguenza, la professoressa si è inalberata, considerando questa come una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dei cantanti, arrivati da lontano per far sentire la loro voce. Non solo, la Pettinelli si è anche offesa per non aver ricevuto una telefonata direttamente dalla collega.