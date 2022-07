Albe/ “Serena Carella? L’ho conosciuta dal vivo ad Amici senza i social”

Albe da Amici al Battiti Live 2022

Albe tra i protagonisti di Battiti Live 2022 con il nuovo singolo estivo “Karma”. Il cantante diventato popolare grazie all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi non nasconde che dopo l’uscita dalla scuola la sua vita è cambiata. In meglio. “Sono uscito che ho un sacco da fare. Non ho visto la gradualità del percorso, perché entri in modo esci che – non mi sento ancora nessuno eh – però insomma hai cose da fare. E sei impegnato ovviamente. Non è che se entri ad Amici arrivi alla fine. Ti devi impegnare, mi sono fatto un mazzo tanto, stavo ore e ore in salotto a scrivere però l’ho vissuta inizialmente quando sono uscito un po’ male” – ha detto il giovane cantante che all’interno della scuola ha vissuto qualche momento di ansia e difficoltà.

Serena Carella fidanzata Albe/ "Partirò per gli USA pensando a lui. Distanza? Non..."

“Inizialmente avevo molta ansia, non so perché. Forse perché quando desidero tanto qualcosa e poi la ottengo non sto bene, mi viene l’ansia” – ha rivelato il cantante che parlando del suo “prima” di Amici ha aggiunto – “quando pubblicai il primo video su Tiktok che divenne virale, fece due milioni di visualizzazioni. Il giorno dopo ho avuto un attacco di panico, ho preso il telefono, l’ho dato a mia sorella, le ho detto “tienilo tu per un giorno perché sembra il giorno del mio compleanno, che tutti mi scrivono auguri e tu non ce la fai a rispondere a tutti”. E quindi pensi che loro se la prendono male e poi capisci che non puoi rispondere a tutti”.

ALBE CONQUISTA BATTITI LIVE/ L'ex Amici 21 è un tormentone con Karma

Albe e l’amore con Serena “l’ho conosciuta dal vivo e raga è bellissimo”

Albe a distanza di qualche mese dalla finale di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato: “è stato bello. Dopo quando riesci ad apprezzarlo e a tranquillizzarti io purtroppo sono ansioso”. Oggi è in rapporto con tantissimi dei concorrenti, in particolare i finalisti: “mi sono legato molto ai finalisti più che altro perché, senza nulla togliere agli altri, anzi ci sentiamo spesso, però con i finalisti ci vivi di più, da settembre a maggio. Però sì Luca, Alex, Sissi, va beh Serena la lascio un attimo da parte, sono i tre con cui ho legato tanto”. Proprio all’interno della scuola di Amici ha incontrato anche l’amore: si tratta della ballerina Serena Carella.

Serena, fidanzata Albe/ Lui: "è stato amore al terzo sguardo ad Amici"

Una storia che il cantante ha raccontato così: “la cosa bella, ti dico bella, e che credo che nel 2022 capiti raramente, è far nascere una storia senza avere il numero di telefono o senza seguire su Instagram la persona con cui ti metti insieme. Io non avevo mai scritto a Serena, non le avevo mai messo un like, l’ho conosciuta dal vivo e raga è bellissimo! Non ho litigato una volta in otto mesi mai ve lo giuro, bellissimo. Adesso lei a settembre va a New York, però io non ho paura. Non ho paura perché ora ho qualcosa da fare nella vita, mi impegno adesso, non sono più a casa fermo lì, così come un ebete, e lei nemmeno, quindi sono contentissimo per lei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA