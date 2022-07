Albe/ “Amici mi ha cambiato la vita, ma quando sono uscito avevo l’ansia”

Albe sulla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: “quando sono uscito…”

Albe ospite della nuova puntata di Battiti Live 2022, l’evento dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Il cantante di Amici è stato uno dei più amati e apprezzati dell’ultima edizione che ha visto trionfare Luigi Strangis. Eppure non è stato un percorso semplice quello di Amici per il giovanissimo tiktoker ed interprete che, intervistato da Fanpage.it, ha rivelato: “Amici mi ha cambiato la vita. Sono uscito dal programma che avevo tantissime cose da fare, non ho visto la gradualità del percorso. Entri in un modo ed esci, pur non sentendomi ancora nessuno, che hai degli impegni che prima non avevi. Non è che se entri ad Amici arrivi alla fine, ti devi impegnare e io mi sono fatto un mazzo tanto, stavo ore e ore a scrivere. Però, quando sono uscito, mi è presa un po’ male, forse quando desidero qualcosa e la ottengo poi non sto bene, mi viene l’ansia”.

Prima di diventare un alunno di Amici di Maria De Filippi, Albe si è fatto conoscere su TikTok dove è diventato popolarissimo grazie ad un video. “Quando pubblicai il primo video di TikTok che diventò virale, la mia cover, e fece due milioni di visualizzazioni, ho avuto un attacco di panico, ho preso il telefono l’ho dato a mia sorella e le ho detto tienilo tu per un giorno. Però dopo quando riesci ad apprezzarlo e a tranquillizzarti, è stato bello, purtroppo sono un tipo ansioso” – ha rivelato il cantante che successivamente si è presentato ai provini di Amici conquistando uno dei banchi disponibili.

L’esperienza ad Amici non è stata semplice, visto che in diverse occasioni il cantante si è trovato a vivere una situazione difficile:” non riuscivo ad essere me stesso, anche Luca (LDA) mi prendeva da parte e mi diceva “devi essere te stesso, come fai in casetta devi fare anche in puntata, e la gente ti amerà perché sei vero”. Non che fossi finto, ma non ero totalmente io. E questa cosa mi ha fatto un attimo andare giù, poi ho toccato il fondo e mi sono dato una spintarella per tornare su. Sono molto legato ai finalisti, nulla togliere agli altri, anzi ci sentiamo spesso, però con i finalisti ci ho vissuto di più. Quindi direi Luca, Alex Luigi, Sissi vabbè Serena”.

