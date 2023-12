Albe si sbilancia su Amici 2023: “Ecco per chi faccio il tifo”/ “L’amore con Serena Carella procede bene”

Amici 2023, Albe si espone: “Faccio il tifo per Mida e Holden”

Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ed adesso che il talent di Canale 5 lo segue da casa si sbilancia sui nuovi allievi rivelando chi sono i suoi preferiti. Il giovane cantante in un’intervista concessa a TAG24 ha rivelato: “Tifo per Mida perché è un mio amico e tifo anche per Holden che conosco solo su Instagram.” E poi ha anche voluto rivolgere un consiglio agli altri ragazzi: “Il consiglio è di impegnarsi tantissimo e pensare di voler fare sempre di più. Quello che fanno non è mai abbastanza.”

Archiviata l’esperienza ad Amici, Albe ha lo sguardo puntato sul futuro con nuovi progetti e soprattutto tanti sogni ambizioni. In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo dal tito Ultras. Il brano è un invito ad essere più elastici nell’affrontare anche le situazioni più difficili e pesanti. Non sono previsti concerti a breve perché prima sta lavorando ad un nuovo album e poi penserà ai Live. Sul futuro, invece, ha le idee chiare su con chi vorrebbe duettare: “Mi piacerebbe collaborare con Marco Mengoni, ma è una utopia. Più realisticamente Francesco Gabbani oppure Jovanotti. Sarebbe bellissimo, forse too much. A livello internazionale direi Justin Bieber.”

Albe, amore a gonfie vele con Serena Carella: “Non voglio aggiungere altro”

Spazio ha avuto durante l’intervista anche la vita privata di Albe e come procede la sua storia d’amore con Serena Carella nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi durante la scorsa edizione: “L’amore va bene. Non aggiungo altro. Sono in un periodo in cui sto capendo le cose dentro di me e non per quanto riguarda le persone che frequento, ma in generale. Per amore non intendo solo l’amore per una ragazza. Sto maturando tanto sotto questo punto di vista.”

Albe, smentiti categoricamente i rumors di una possibile separazione da Serena dei mesi scorsi, ha poi continuato citando un aneddoto sul cantante Ultimo: “Nelle mie canzoni uso il mio passato ed il mio presente, quindi anche l’amore. Una volta Ultimo in una intervista ha detto che può capitare di vedere una ragazza sul tram e di immaginare di sposarla e scrive una canzone. In realtà non è innamorato, ma è molto bello ciò che fa.”

