Albe tradisce la fidanzata con Serena di Amici 2021/ L’ex Giulia sbotta:”Ho scoperto la verità in tv..”

E’ scattato il bacio tra Albe e Serena. Si è formata già la prima coppia ufficiale della nuova edizione di “Amici”. Nel corso dell’ultima puntata, Maria De Filippi ha mostrato una clip in cui i due ragazzi si baciano. Il video però ha provocato subito la reazione dell’ex ragazza di Albe, Giulia, che sui social ha voluto chiarire la sua posizione. La ragazza ha rivelato di essere stata lasciata da Albe pochi giorni prima del bacio con la ballerina: “Non sono abituata a fare questo genere di ‘storie’ ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo a una situazione che per me è delicata”. Ha poi proseguito puntualizzando: “Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me. Sono stata lasciata 4 GIORNI prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con Serena”.

La verità è emersa quindi solo dalle anticipazioni anche perché stando al racconto dell’ex ragazza, Albe l’avrebbe lasciata per dedicarsi alla musica: “Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo”.

L’ex fidanzata di Albe sbotta: “Sono convinta che la verità verrà a galla”

L’ex fidanzata di Albe ha poi concluso: “Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre”. Alberto La Malfa sarebbe pertanto entrato nella scuola di “Amici” da fidanzato. Diversa è invece la versione dei fatti del suo manager che respinge quanto dichiarato da Giulia. Il manager ha infatti dichiarato che Albe sarebbe stato single prima del suo ingresso nella scuola. Sui social in molti hanno paragonato la storia tra Albe e Serena a quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile della scorsa edizione. Un utente scrive: “Non c’è bisogno di parlare per sapere che sangio e albe hanno fatto la stessa cosa. hanno lasciato le proprie ragazze per le ragazze che hanno conosciuto ad Amici, è easy”. Pare che Albe oltre a somigliare fisicamente a Sangiovanni stia seguendo anche il suo stesso percorso sentimentale. Albe non aveva fatto menzione alla ballerina del suo fidanzamento fuori la casa e si è lasciato trasportare dalle emozioni. Vedremo se tra lui e Serena le rose fioriranno davvero.



