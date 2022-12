Albero di Natale, come addobbarlo/ Spunti, idee e decorazioni per ogni budget

Albero di Natale, grande protagonista di queste feste che non può mancare in ogni casa! Manca ormai davvero poco alla cena della Vigilia e al pranzo di Natale con la famiglia o con gli amici, quindi che cosa fare per rendere indimenticabile il vostro albero di Natale? O per abbellirlo con decorazioni dell’ultimo minuto? Partiamo dall’aspetto più importante, ossia la tipologia di albero di Natale che meglio si adatta alla vostra abitazione e ai vostri spazi. Ce ne sono di tantissimi tipi, adatti davvero a tutte le tasche e le evenienze: se avete posto su un balcone, terrazzo o magari in giardino potete scegliere un albero vero e vivo, per stupire chi verrà a trovarvi. In questo caso potrà anche essere piccolo, così da avere bisogno giusto di un vaso e di piccole decorazioni per essere abbellito per l’occasione.

Se invece volete sbizzarrirvi, gli alberi sintetici offrono una varietà di soluzioni: che siano alti più di due metri oppure dei soprammobili – o centrotavola – di pochi centimetri di altezza non potranno mancare negli angoli più festosi della vostra casa! Se avete bambini o cuccioli un po’ vivaci, o se sapete che li ospiterete a Natale, potete decidere di optare per un albero da appendere al soffitto. Una soluzione decisamente inedita ma abbastanza facile da trovare in commercio, che non mancherà di stupire i vostri invitati!

Albero di Natale, idee addobbi last minute e fai da te per coinvolgere i bambini

Ora che avete scelto il vostro albero, magari all’ultimo minuto prima della cena della Vigilia o del pranzo di Natale, è ora di capire come addobbarlo. Che sia vero o finto, gli alberi di piccole dimensioni richiederanno poche decorazioni, magari tutte dello stesso colore – il rosso e l’oro sono senza dubbio i più classici, ma anche il blu e il nero con l’argento sono una combinazione moderna e in voga – e saranno quindi facili da sistemare in poco tempo. Per gli alberi più grandi occorre prendere qualche decisione in più: meglio puntare sulle palline di Natale, sullo scintillio delle luci o sulla gioiosità dei festoni? La scelta spetta a voi e al vostro budget, con l’attenzione a non esagerare combinando troppe decorazioni diverse fra loro.

Se avete un budget molto basso, o se vi siete accorti troppo tardi che le vostre decorazioni sono ormai da buttare, potete optare per addobbi e decorazioni interamente fai da te! E potrete anche decidere di coinvolgere i bambini che accoglierete a casa vostra per rendere l’atmosfera ancora più magica. Via libera allora a fiocchi fatti con tessuto o nastri avanzati dai regali, sagome ricavate dalla carta regalo o dal feltro, ma potete osare anche con decorazioni fatte con la pasta (cruda, naturalmente), i gusci della frutta secca o il cartoncino, da incollare insieme e riempire di brillantini prima di concludere con un bel nastro per appendere il tutto all’albero. Online non mancano i tutorial più disparati, ma il vero limite è soltanto la vostra fantasia!











