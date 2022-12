AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi e citazioni: “Natale è aprire i nostri cuori”

Se steste cercando delle frasi originali per fare gli auguri di Natale 2022, allora potreste pensare di utilizzare delle citazioni a tema famose. Il web è pieno zeppo di esempi, come le parole di Janice Maeditere, secondo cui il Natale è sinonimo di amore: “Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori”. Per il nostro Fabrizio Caramagna, invece, “Il Natale è una sospensione del tempo nella quale tutti, dal povero all’imperatore, hanno diritto a un uguale momento di gioia e serenità”. Proseguiamo con Byrn Rogers secondo cui il Natale vuole dire famiglia: “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia”.

Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale 2022 anche le parole di Hamilton Wright Mabie, davvero meritevoli d’attenzione: “Beata la stagione che coinvolge il mondo intero in una cospirazione d’amore”. E ancora: “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”, parole a firma Gertrude Tooley Buckingham. Chiudiamo con il pensiero di un anonimo: “Il messaggio del Natale è che il mondo materiale visibile è legato al mondo spirituale invisibile”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ LE FRASI “TROVARE LA GIOIA E DONARE LA FELICITÀ”

E’ il 14 dicembre 2022 e ciò significa che mancano solamente undici giorni al fatidico giorno in cui ci scambieremo le frasi d’auguri per il Natale. Con le festività natalizie che stanno per entrare nel vivo, eccovi una serie di pensieri a tema originali, parole che possono essere utilizzate come messaggio da mandare via WhatsApp ma non solo. Partiamo con questa citazione a firma Kate Langley Bosher, che si sofferma sull’aspetto malinconico del Natale: “Non è strano che a Natale qualcosa ti faccia rattristare tanto? Non so esattamente cosa ma è qualcosa a cui non dai molta importanza non avendolo provato in altri momenti”.

Proseguiamo con: “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”, parole di Gertrude Tooley Buckingham decisamente condivisibili. Spazio, fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale 2022, anche a questo pensiero di anonimo: “Natale in famiglia significa calore”. Occhio anche a Dale Evans Rogers, secondo cui il Natale è sinonimo di amore: “Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale”.

Josetin Gaarder si sofferma invece sull’attesa del Natale, e precisamente sulla Vigilia, senza dubbio il giorno più bello e magico dell’anno: “È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere”. Harlan Miller vorrebbe invece rinchiudere lo spirito natalizio: “Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta”.

Non possono mancare le parole sempre soavi di Papa Francesco sul Natale: “In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per un buon Natale, in avvicinamento al 25 dicembre, con il pensiero a firma Gilbert Keith Chesterton: “Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare”.











