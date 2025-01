Alberto Amodei, chi era l’ex marito di Rosanna Lambertucci

Celebre giornalista e conduttrice del piccolo schermo, Rosanna Lambertucci nel corso della sua vita ha vissuto un’importante storia d’amore: era giovanissima, aveva soli 19 anni, quando si sposò con l’ex marito Alberto Amodei. Ma che cosa sappiamo di lui? Nato a Pesaro nel 1943, nel periodo in cui conobbe Rosanna Lambertucci lavorava in Rai e, presso l’azienda, è anche stato investito dell’incarico di direttore amministrativo del TG2; inoltre è stato responsabile della parte sportiva insieme al giornalista Gilberto Evangelisti.

L’incontro della coppia avvenne proprio all’interno dell’ambiente Rai: fu un vero e proprio colpo di fulmine che spinse i due a sposarsi in giovane età dopo un breve fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato nel 1965 e, dalla loro storia d’amore, è nata anche la figlia Angelica nel 1976; tuttavia il loro rapporto si spense dopo circa 20 anni, pur avendo sempre conservato un ottimo rapporto. Dopo la separazione, Rosanna Lambertucci si è sentimentalmente legata all’imprenditore Mario Di Cosmo, convolando a nozze nel 2023.

Alberto Amodei, la malattia e il ricordo di Rosanna Lambertucci

Alberto Amodei, ex marito di Rosanna Lambertucci, è morto nel 2014 per le conseguenze di un tumore all’esofago. Nonostante la separazione, la conduttrice ha sempre avuto un profondo legame con l’ex marito, al quale è rimasto vicino anche durante il delicato periodo della malattia. E proprio a lui dedicò un toccante post su Instagram, nel decennale della sua morte: “La mia vita è cambiata credo molto grazie a te. Nei momenti più importanti e significativi nel corso di questi 10 anni ho sempre sentito che c’era il tuo occhio e la tua mano dall’alto che mi guidavano. Mi hai protetta sempre quando eri in vita e lo fai ancora oggi anche se sei così lontano ma forse ancora più vicino“.

E aveva aggiunto: “Chissà forse dovevo attraversare una perdita e un dolore così profondo per capire davvero la vita…. ancora una volta dietro ad ogni mia scelta ci sei sempre tu. Io, Angelica e Caterina ti custodiamo sempre nel cuore e sappiamo che tu non ci lascerai mai“.