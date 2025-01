La conduzione è ampiamente nelle sue corde, il contesto televisivo la vede protagonista ormai da diversi anni; stiamo parlando di Rosanna Lambertucci, volto fisso di numerosi salotti televisivi che puntualmente impreziosisce con il proprio parere e punto di vista. Incuriosisce la sua carriera professionale nel merito delle tappe peculiari e principali e altrettanto accade per ciò che riguarda l’attualità sentimentale che da diversi anni è più che lieta. Sono infatti circa 10 anni che vive una splendida storia d’amore con il marito Mario Di Cosmo; una liaison che inizialmente ha alimentato qualche leggera preoccupazione per differenza d’età ma il tutto si è prontamente dissipato in virtù dell’amore che li lega.

Il primo incontro tra Rosanna Lambertucci e suo marito Mario Di Cosmo risale al 2015, non molto tempo fa; una liaison coltivata giorno dopo giorno e che ha raggiunto un primo traguardo importante circa due anni fa con il grande passo del matrimonio. Una scelta condivisa che spazza via ogni dubbio e che ha regalato alla conduttrice una sorta di nuova serenità. “Grazie a lui ho ritrovato la voglia di vivere con semplicità…”.

Ma chi è Mario Di Cosmo, marito di Rosanna Lambertucci? Dal punto di vista professionale non si hanno particolari informazioni trattandosi di una personalità lontana dal mondo dello spettacolo. Come riporta Today, sappiamo però del suo passato nel mondo della politica in qualità di assistente parlamentare e, nella quotidianità, risulta essere uno stimato imprenditore. La maggior parte delle informazioni reperibili sono dunque riferite alla storia d’amore con la conduttrice, proprio grazie ai racconti di quest’ultima. “All’inizio per me è stato un problema… A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come si comporta con mia nipote. Gli chiesi: ‘Perchè non trovi una donna che possa darti questa gioia, dei figli?’ – Raccontava Rosanna Lambertucci, come riporta Today – “La sua risposta è stata: ‘Rosanna, la tua vita sarà stata più lunga ma la mia è stata più larga’…”.