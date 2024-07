Anticipazioni Noos 2024, 4a puntata oggi giovedì 18 luglio 2024 su Rai1/ Ospiti e temi di Alberto Angela

Anticipazioni Noos – L’avventura della conoscenza 2024: viaggio tra i Pinguini Imperatore e lo studio delle neurotrofine

Questa sera, giovedì 18 luglio 2024, continua il viaggio di Noos-L’avventura delle conoscenza 2024 e dalle anticipazioni sulla 4a puntata si scopre quali sono i temi che Alberto Angela affronterà. Il viaggio inizierà in Antartide per osservare da vicino le avventure di un Pinguino Imperatore dall’attimo esatto in cui esce dall’uovo fino al momento in cui partirà per il mare. Verranno mostrate le spettacolari immagini delle lunghe marce dei pinguini adulti per procurare il cibo per la sopravvivenza dei loro pulcini.

Successivamente si entrerà nel vivo delle ultime scoperte della medicina con la sperimentazione sulle neurotrofine più di settant’anni dopo dalla scoperta di queste particolari proteine da parte di Rita Levi Montalcini e cominciano ad essere usate per riparare i danni del sistema nervoso dei bambini che hanno subito gravi traumi celebrali. Le telecamere del programma si sposteranno poi nel cuore della foresta Amazzonica per seguire un équipe di ricercatori italiani alla scoperta di alcune grotte dove le condizioni ambientali e le forme di vita sono rimaste incontaminate ed esplorarle è come tornare indietro a miliardi di anni fa, all’origine della vita.

Noos-L’avventura della conoscenza 2024, anticipazioni 4a puntata del 18 luglio 2024

Il viaggio nella conoscenza condotto da Alberto Angela continua cercando di dare delle risposte alle importanti sfide del nostro tempo. L’esperto Raffaele Mannini risponderà alla domanda se il sesso aiuta oppure danneggia le prestazioni sportive, è vero che è un’attività fisica ma quali effetti produce sul nostro corpo?

Ed infine cosa mangeranno gli astronauti che popoleranno le future basi spaziali su altri corpi celesti? Come faranno ad avere cibo a sufficienza senza portarlo tutto dal nostro pianeta? Ricercatori italiani stanno studiando come coltivare una varietà di pomodoro in condizioni simile a quelle dello spazio. Dalle anticipazioni su Noos 2024 L’avventura della conoscenza si scopre che anche in questa puntata ci saranno grandi ospiti come gli esperti Raffaele Mannini, già citato, e tanti altri.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024, dove vederlo in tv e in streaming

La quarta puntata di Noos – L’avventura della conoscenza 2024 va in onda questa sera, giovedì 18 luglio 2024, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 circa, è possibile seguirla sul piccolo schermo ma è anche disponibile la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay. Questa nuova stagione del programma di divulgazione scientifica condotta da Alberto Angela, che ha preso idealmente il posto di SuperQuark di Piero Angela nel palinsesto estivo, consiste in 7 puntate.











