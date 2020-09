Alberto Angela/ “Lockdown? Paese si è unito molto anche grazie alla cultura”

Ulisse è ai nastri di partenza con una nuova stagione e c’è grande curiosità di conoscere i luoghi visitati da Alberto Angela. Il divulgatore è stato ospite di Oggi è un altro giorno ed ha spiegato: «Siamo pronti, abbiamo scaldato i motori per mesi e questa sera c’è il decollo. La prima puntata sarà dedicata a Roma. Tutta la produzione è stata legata al lockdown: dovevamo andare all’estero ma ci siamo fermati, abbiamo attraversato il lockdown». Il periodo di quarantena causa emergenza coronavirus ha costretto a fermarsi anche il suo Ulisse: «C’era il timore di capire se le cose potessero degenerare, ho notato un Paese che si è unito molto anche grazie alla cultura». Ed è cambiata la formula del programma: «Abbiamo trovato delle soluzioni che prevedessero dei viaggi. La prima puntata di oggi è già frutto di questa idea: non andiamo nel mondo ma portiamo il mondo in casa nostra. Vedremo Roma volando».

ALBERTO ANGELA A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Di Roma «ho scoperto tante cose: l’idea è di un percorso sopra i tetti ma non con gli elicotteri, ma come una rondine, con i droni», ha aggiunto Alberto Angela, che ha poi parlato del suo rapporto con la Capitale: «Io sono nato a Parigi, poi siamo andati in Belgio e poi siamo venuti a Roma. Ricordo perfettamente l’arrivo qui a Roma, da un paese grigio: alla stazione ho visto questa giornata di sole pazzesca, un luogo magnifico. Siamo saliti su un taxi, su una Multipla, e ricordo questa giornata favolosa». Poi sui 20 anni di Ulisse: «Gli italiani sono attenti, curiosi, hanno voglia di imparare. Nessuno in Europa fa quello che facciamo noi». E una dichiarazione d’amore per l’Italia: «Molte città italiane potrebbero essere le capitali di Nazioni europee per ricchezza e significato».



