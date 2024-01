Alberto Bertoli ricorda il padre Pierangelo/ “Era d’ispirazione a tutti ha conquistato un posto nella musica”

Alberto Bertoli ricorda papà Pierangelo: “La musica gli veniva”

Alberto Bertoli, ospite di Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, ricorda il padre Pierangelo Bertoli, grande artista e cantautore italiano: “Io credo che sia un esempio per tutti, di ispirazione perchè lui è partito dietro agli altri è riuscito a conquistarsi un posto importante nella musica perchè gli veniva; non perchè era stato aiutato da qualcuno“.

E ancora: “Non ha mai spettacolarizzato la sua disabilità non è mai stata fondamentale nelle sue canzoni. Per lui l’importante erano i diritti delle altre persone, i sentimenti, e quello che faceva stare insieme tutti e tutto era la musica. Quindi io ho vissuto così la mia vita in casa“. Il figlio del grande artista ha poi aggiunto: “I tagli sulle canzoni, soprattutto quelle che scriveva lui, non gli piacevano“.

Bertoli: “Papà mi ha scritto il brano Giulia perchè…”

Alberto Bertoli, ospite di Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha parlato a lungo del padre Pierangelo raccontando ‘l’artista’ ma anche ‘il padre’ che rappresentava: “Se ha scritto il brano ‘Giulia’ per me? Andò così, io e mio fratello guardavamo MTV allora e c’erano i Green Day che passavano ma lui non li conosceva e c’era una ballata e lui ascolta il pezzo e mi dice: “E’ bellissima questa canzone qua perchè non ne scrivi così una anche tu?”

E ancora: “Solo che i ragazzi avevano appena venduto 25 milioni di copie, allora gli faccio: “Guarda papà, vado di là un attimo e scrivo. Dopo, non sapendo come concluderla, andai da lui e gli dissi: “Io l’ho scritta però mi manca tutto questo…” Prende il testo e comincia a scrivere e mi dice: “Va bene così?”.











