Alberto Bettiol si ritira dal Tour de France 2024/ “Eccessiva stanchezza”: brutta notizia verso le Olimpiadi?

Sfortuna nella quattordicesima tappa del Tour de France 2024 per Alberto Bettiol, che durante la prima frazione sui Pirenei ha abbandonato la corsa. Il ciclista toscano ha abbandonato la Grande Boucle a causa dell’estrema stanchezza che lo ha bloccato nel corso della tappa, che propone l’ascesa al Tourmalet e l’arrivo in quota a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet. Come riferito dai suoi direttori sportivi, infatti, Alberto Bettiol si è fermato proprio perché non si sentiva nel massimo della forma ma non è chiaro se vi sia dietro un virus che sta circolando in gruppo, come vorrebbero alcune voci circolanti da ieri.

Il covid torna a fare paura al Tour de France/ Morkov, Bilbao e Pidcock si ritirano: positivo anche Thomas

Tra ieri e oggi, infatti, anche Ayuso e Pidcock si sono ritirati: lo spagnolo e il britannico hanno contratto il Covid e dunque sono stati costretti a lasciare il Tour de France, come già accaduto ad altri ciclisti prima di loro. Non è chiaro se anche Alberto Bettiol abbia contratto o meno il Coronavirus: al momento infatti il team ha parlato solamente di un’estrema stanchezza che lo ha colpito senza dare ulteriori informazioni a riguardo.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 14^ tappa, sempre più in giallo! 13 luglio

Alberto Bettiol si ritira dal Tour de France: brutte notizie verso le Olimpiadi?

Alberto Bettiol è giunto al Tour de France 2024 dopo un buon periodo di forma: lo scorso 23 giugno ha infatti vinto la prova di linea dei Campionati Italiani mentre il 26 maggio ha trionfato nella classifica generale della Boucles de la Mayenne. Le sue condizioni ora preoccupano in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali mancano poche settimane. Come ricorda “Oa Sport”, infatti, è lui il riferimento per la prova in linea e la preoccupazione è che il ritiro dalla tappa francese possa in qualche modo essere sintomo di una condizione non al top. Il ct Daniele Bennati segue con attenzione la situazione, sperando che il 30enne toscano, Alberto Bettiol, possa recuperare per i giochi olimpici, che sputerà insieme a Luca Mozzato, Elia Viviani e Filippo Ganna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA