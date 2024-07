DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming tv: inizia la cronometro, via! (21 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: COMINCIA LA CRONOMETRO!

La diretta del Tour de France 2024 sta per consegnarci la 21^ e ultima tappa: si chiude con una cronometro, cosa diversa rispetto a un anno fa quando da Saint Quentin en Yvelines avevamo avuto una passerella sui Campi Elisi, con la vittoria in volata (ovviamente) del belga Jordi Meeus sul connazionale Jasper Philipsen e l’olandese Dylan Groenewegen, per una classifica generale che naturalmente non aveva avuto alcuna variazione, consegnando la seconda Grande Boucle consecutiva a Jonas Vingegaard. A proposito: questa sarà una prima volta assoluta, perché nella storia del Tour de France non c’era mai stata una conclusione che non fosse a Parigi, mentre oggi saremo appunto a Nizza.

Il motivo? Abbastanza semplice: la concomitanza con le Olimpiadi, che sono già in pieno fermento (di fatto le prime gare saranno mercoledì) rendendo dunque impossibile il passaggio della Grande Boucle sulle strade della capitale francese. I Giochi si erano tenuti a Parigi anche nel 1900, ma la prima edizione del Tour de France sarebbe arrivata solo tre anni più tardi; adesso noi siamo finalmente pronti a metterci comodi e stare a vedere cosa succederà nella cronometro finale, la diretta del Tour de France 2024 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Anche oggi sarà Rai Due a proporre la diretta tv del Tour de France 2024: la 21^ e ultima tappa della Grande Boucle sarà in chiaro come è sempre stato dall’inizio della corsa transalpina, il secondo canale della televisione di stato si collegherà seguendo poi l’arrivo di Nizza e ovviamente sarà poi dato spazio al Tour Replay, con l’approfondimento di tutto quanto accaduto anche grazie alle interviste ai protagonisti. Si potrà seguire il Tour de France 2024 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà visitare il sito di Rai Play oppure attivare e installare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, TOUR DE FRANCE 2024

Sarà una cronometro a chiudere la diretta del Tour de France 2024: domenica 21 luglio appuntamento con la 21^ e ultima tappa della Grande Boucle, la Monaco-Nizza ha un percorso di 33,7 chilometri e dunque non una tradizionale passerella, come spesso accade nell’ultima giornata dei grandi giri, ma una corsa contro il tempo che tecnicamente potrebbe ancora far succedere qualcosa (sicuramente sistemare alcune posizioni in bilico nella classifica) ma che a dire il vero non dovrebbe spostare quello che già da qualche giorno si è definito come l’esito finale del Tour de France 2024.

Ricordiamo infatti che nella tappa di ieri, l’ultima fatica di montagna, Tadej Pogacar ha vinto la quinta tappa di questa Grande Boucle andando a riprendere i due fuggitivi Richard Carapaz e Enric Mas, encomiabili. Questa volta la maglia gialla ha reagito all’attacco di Jonas Vingegaard, che ci ha provato sul Col de la Couillole ma non ha mai avuto possibilità; se non altro il danese ha staccato Remco Evenepoel blindando il secondo posto in classifica ma Pogacar ha fatto pokerissimo al Tour de France 2024 ipotecandolo ancor più, e mettendosi al riparo da un eventuale quanto poco realistico flop nella cronometro di oggi.

Cosa c’è dunque da dire circa la diretta della 21^ tappa del Tour de France 2024? Il percorso della cronometro Monaco-Nizza è abbastanza lineare, ma comunque presenta qualche insidia che potrebbe essere sfruttata. Intanto va detto che il primo corridore parte alle ore 14:40; al chilometro 11 abbiamo il primo rilevamento cronometrico, che coincide anche con l’ultimo GPM di questa Grande Boucle: a La Turbie una seconda categoria e un salita che dura 8 chilometri con pendenza del 5,6%, dunque lungo la strada saranno eventualmente favoriti gli scalatori che potranno nuovamente fare la differenza.

Il secondo rilevamento cronometrico arriverà al chilometro 17 nei pressi del Col d’Eze, si salirà ancora anche se in questo caso il dislivello sarà decisamente minore, e soprattutto dopo essere arrivati qui la strada nella 21^ tappa del Tour de France 2024 sarà tutta in discesa, si passerà da Villefranche sur Mer per poi arrivare al traguardo di Monaco. Cosa succederà nella 21^ e ultima tappa lo scopriremo tra poco, possiamo dire però che sarà molto interessante che la diretta del Tour de France 2024 si chiuda con una cronometro, per aggiungere pepe a questa corsa che ci ha tenuto compagnia per tre settimane.

1. Tadej Pogacar (Svn) 82h53’32’’

2. Jonas Vingegaard (Den) +5’14’’

3. Remco Evenepoel (Bel) +8’04’’

4. Joao Almeida (Por) +16’45’’

5. Mikel Landa (Esp) +17’25’’

6. Adam Yates (Gbr) +21’11’’

7. Cristian Rodriguez (Esp) +21’12’’

8. Matteo Jorgenson (Usa) +24’26’’

9. Derek Gee (Can) +24’50’’

10. Giulio Ciccone (Ita) +25’48’’











