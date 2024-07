TADEJ POGACAR, DOPPIETTA GIRO D’ITALIA-TOUR DE FRANCE 26 ANNI DOPO PANTANI

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2024 e ha scritto una delle pagine più clamorose della storia del ciclismo. Innanzitutto, ha firmato la doppietta con il Giro d’Italia che mancava dal 1998 di Marco Pantani e che in questi 26 anni pochi hanno anche solo osato provare. Sei tappe vinte e 20 giorni in maglia rosa al Giro, sei tappe e 19 giorni in giallo al Tour, il totale di 12 vittorie di tappa e 39 giorni da leader in classifica generale è un altro record di sempre, inoltre i distacchi abissali rifilati agli avversari in entrambe le corse ben descrivono il dominio totale di Tadej Pogacar, forse ancora più netto al Tour – che ha conquistato per la terza volta – piuttosto che al Giro.

Ma non si vive di soli numeri e allora bisogna davvero dire che Tadej Pogacar è già nella leggenda, a 26 anni non ancora compiuti. In questo 2024 ha vinto anche la Strade Bianche attaccando da solo a 80 km dall’arrivo e la Liegi-Bastogne-Liegi, sesta classica Monumento della carriera dello sloveno. I paragoni per Tadej Pogacar ormai sono solamente con i miti, da Fausto Coppi a Bernard Hinault e naturalmente Eddy Merckx. Negli ultimi 40 anni non avevamo mai più visto un campione così forte su ogni terreno, capace di vincere i grandi giri e il Fiandre, che scegliamo come classica dalle caratteristiche opposte a quelle che normalmente sono quelle degli uomini da tre settimane nel ciclismo moderno.

TADEJ POGACAR, CAMPIONE SU OGNI TERRENO E PERSONAGGIO DEL NUOVO CICLISMO

Questo è il bello di Tadej Pogacar: sta facendo assaporare ad intere generazioni di appassionati di ciclismo emozioni che avrebbero pensato di poter solo immaginare nei racconti di padri o addirittura nonni, andando oltre le categorie che sembravano inevitabili negli ultimi decenni, con le divisioni tra gli specialisti nei vari tipi di corse. Lo sloveno vince tantissimo, ma non solo: attacca ovunque, ci fa divertire sulle grandi salite e sui muri, nelle discese e sugli sterrati, in volata e a cronometro, è il miglior personaggio possibile per il ciclismo perché può attirare l’entusiasmo di tutti ed entrare nell’immaginario collettivo anche con stile e gentilezza – vedi i gesti verso avversari e bambini durante il Giro d’Italia.

Non è tutto: già in questo 2024 ci sono ancora Olimpiadi, Mondiali e Giro di Lombardia nel mirino per Tadej Pogacar per scrivere altri record e diventare magari la stagione migliore di tutti i tempi per un singolo ciclista. Un tocco d’Italia c’è, perché la sua UAE Team Emirates è l’erede della Lampre e perché tutta la sua carriera si sta sviluppando sulle bici Colnago, altro elemento di paragone con Eddy Merckx, che non è solo una suggestione ma ha solide motivazioni tecniche, come confermato dallo stesso Ernesto Colnago. Non c’è altro da aggiungere: siamo nell’epoca di Tadej Pogacar e speriamo di continuare a divertirci ancora molto a lungo grazie allo sloveno.