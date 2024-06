Diretta Campionato Italiano ciclismo 2024/ Streaming video Rai: per il Tricolore (oggi 23 giugno)

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2024: IN PALIO IL TRICOLORE

Una corsa di enorme tradizione e con in palio uno dei simboli più belli: oggi domenica 23 giugno la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2024 assegnerà al vincitore naturalmente il titolo di campione d’Italia e la maglia tricolore da indossare in tutte le gare in linea fino alla prossima edizione, con il giusto orgoglio. Negli ultimi 12 mesi l’ha indossata Simone Velasco grazie al successo del corridore della Astana a Comano Terme, in Trentino, mentre due anni fa eravamo in Puglia e il vincitore fu Filippo Zana. Scenari diversi, oggi la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2024 è ospitata in Toscana e torna alla domenica, dopo che nel 2023 si era gareggiato di sabato.

Per la precisione, il Campionato Italiano di ciclismo 2024 coinciderà con la Per Sempre Alfredo, da Firenze a Sesto Fiorentino, come esamineremo meglio parlando del percorso. Per il momento possiamo dire che la gara tricolore sarà il perfetto antipasto alle emozioni che ci offrirà fra pochi giorni il Tour de France, che per la prima volta nella sua storia aprirà dall’Italia e in particolare proprio da Firenze. Staremo a vedere se nel gruppo della Grande Boucle sarà presente anche la maglia tricolore assegnata oggi proprio sulle strade della Toscana, ma adesso dobbiamo scoprire tutte le informazioni utili sulla corsa per seguire al meglio la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2024…

CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Campionato Italiano di ciclismo 2024 non sarà integrale, ma sarà garantita a tutti almeno nelle fasi decisive. Oggi pomeriggio l’appuntamento in chiaro è fissato alle ore 16.00 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Giada Borgato. Queso significa che le fasi decisive del Campionato Italiano di ciclismo 2024 saranno garantite anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2024: IL PERCORSO

Logicamente una delle caratteristiche della diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2024 è che il percorso cambia ogni anno. Ricordiamo che in questa edizione ci saranno da percorrere 228 km, caratterizzati in particolare da quattro giri del circuito finale a Sesto Fiorentino. La partenza avrà luogo alle ore 11.00 in piazzale Michelangelo, a Firenze, uno scenario meraviglioso per dare il via alla corsa tricolore, che nella prima parte percorrerà la Valdisieve e il Mugello. In particolare, a Scarperia verrà affrontato un anello prima di dirigersi verso la salita de Le Croci di Calenzano, quando saremo circa a metà percorso.

A quel punto si entrerà nel vivo della diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2024 andando ad affrontare per la prima volta la salita di via di Baroncoli, punto chiave della corsa anche perché sarà da affrontare per ben cinque volte. La prima precederà il primo passaggio sotto lo striscione dell’arrivo a Sesto Fiorentino, poi cominceranno i già citati quattro giri del circuito imperniato appunto su questa salita, con l’ultimo scollinamento che sarà situato ad appena 8,6 km dal traguardo, per la maggior parte in discesa e infine in pianura.











