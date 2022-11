Alberto De Pisis, come sta e quando rientrerà nella casa?/ Fan preoccupati e…

Alberto De Pisis positivo al covid, come sta oggi?

Alberto De Pisis ha dovuto abbandonare nelle scorse ore la casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è risultato positivo al covid. Le sue condizioni di salute sono buone ma Alberto è stato costretto a lasciare per il momento la casa. Il Grande Fratello Vip, con un comunicato, ha confermato la positività al Covid di Alberto De Pisis e ha rassicurato circa le sue condizioni di salute: “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile”. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati poi informati della positività di Alberto De Pisis. Giaele ha subito commentato: “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato”.

Alberto De Pisis positivo al covid/ Panico tra gli altri concorrenti del GF Vip 2022

I commenti tra i concorrenti si sono sprecati e qualcuno ha anche ironizzato sulla positività di De Pisis. Edoardo Tavassi ha detto: “Io gli ho dato un bacio sulla guancia”, Micol Incorvaia ha ironizzato: “Io me lo sono limonato”. Per il momento non si hanno ulteriori informazioni sullo stato di salute di Alberto De Pisis anche se è presumibile pensare che nella puntata di lunedì lo vedremo in collegamento insieme agli altri concorrenti che sono risultati positivi.

Alberto De Pisis, lite con Oriana Marzoli al GF Vip 2022/ "Non fare la matta con me…"

Alberto De Pisis attratto dalle donne? “Mi è capitato di incontrare…”

Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis si è confrontato con Oriana Marzoli sulla sua omosessualità. Oriana ha chiesto ad Alberto se preferisse gli uomini o le donne. Secca la replica di Alberto: “Non è cosa preferisci, io sono omosessuale e fiero di esserlo”. Nel suo passato però non è mancata una frequentazione femminile: “È capitato di vedere una persona che non sia un uomo con occhi diversi e provare attrazione mentale e fisica con cui instaurare un rapporto di conoscenza”, ha precisato.

Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella contro Alberto De Pisis/ "Mai visto un essere più vile e squallido"

Alberto De Pisis ha chiarito di essere attratto in particolare dai ragazzi anche se non esclude la possibilità di innamorarsi in futuro di una donna: “Sono attratto dai ragazzi del mio stesso sesso, poi può capitare in generale di incontrare una persona… È un concetto legato alla pansessualità, provare attrazione intellettuale, fisica, mentale e romantica verso qualcuno a prescindere dall’orientamento sessuale”. Alberto De Pisis è molto amato dal pubblico. Nelle scorse puntate, il ragazzo ha affrontato l’argomento della separazione dei genitori: “Crescere senza una figura paterna di riferimento. Sento la necessità di un gesto di una carezza” ha confidato. A 25 anni ha affrontato un tumore: “Ho dovuto fare le terapie. Ho visto i miei sogni andare in frantumi. Mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita”.











