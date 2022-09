Alberto De Pisis è la copia di Tommaso Zorzi?/ Giulia Salemi svela un retroscena…

Alberto De Pisis ha paura di Tommaso Zorzi? “Vuole evitare di essere paragonato…”

Alberto De Pisis non vuole essere paragonato a Tommaso Zorzi. Entrambi però sembrano avere molto in comune. Sono entrambi di Milano, appassionati di moda e hanno più o meno la stessa età. Qualcuno fa notare che hanno anche lo stesso orientamento sessuale. Sembra però che il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip tema il paragone con l’ex vincitore del Grande Fratello Vip tanto che prima del suo ingresso nella casa ha confessato a Giulia Salemi di temere il confronto.

Il giornalista di Chi Valerio Palmieri chiede durante una diretta a Giulia Salemi se pensa che Alberto possa far dimenticare Tommaso Zorzi vista la netta somiglianza. A quel punto Giulia Salemi ha svelato un retroscena: “Se Alberto De Pisis riuscirà a togliersi l’ombra di Tommaso Zorzi? Ma certo! Io lo conosco da molti anni, lo chiamo la zia Alba. E il paragone nasce spontaneo con Tommaso. Ha il compito arduo perché ha alle spalle una figura iconica come quella di Tommy che ha lasciato il segno. Di simile hanno l’ironia ed il tone of voice, ma hanno anche caratteristiche differenti e Alberto si farà conoscere anche perché lui stesso non vuole paragonarsi a Tommaso e non vuole che gli altri lo paragonino a lui. Perché sono due realtà differenti e non vuole entrarci in competizione e spero che si lasci andare, lo spero vivamente”. Alberto De Pisis ha il compito arduo di dimostrare di non essere una copia di Tommaso Zorzi. Ci riuscirà in questi otto mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip?

Nelle scorse ore Alberto De Pisis ha dato adito ad un pettegolezzo. Secondo Alberto, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini potrebbe nascere qualcosa. Parlando con Elenoire Ferruzzi, Alberto ha infatti detto di essere convinto che Antonino bacerà Ginevra tra tre giorni: “Ho visto i suoi occhi e mi è bastato, la mangiava con lo sguardo”. Elenoire Ferruzzi appare dubbiosa ma Alberto De Pisis cerca di convincerla dell’interesse che Antonino prova nei confronti della sorella di Elettra.

Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip, alla presenza di Alberto, mentre Ginevra raccontava di avere una persona che la aspettava fuori, Antonino è apparso pensieroso. Alberto però l’ha subito rassicurato dicendogli che tanto la persona che aspetta Ginevra si trova fuori la casa e che tutto potrebbe cambiare. Finora il web è andato in tilt e pensano che tra Antonino e Ginevra possa davvero nascere qualcosa. Il pronostico di Alberto si avvererà?











