GF VIP, Alberto De Pisis: “Antonino bacerà Ginevra tra tre giorni”/ Il pronostico che…

Alberto De Pisis ha notato un avvicinamento sospetto di Antonino Spinalbese a Ginevra Lamborghini. Nelle scorse ore, il ragazzo si è confidato con Elenoire Ferruzzi e ha fatto un pronostico. Secondo Alberto, tra Antonino Spinalbese e Ginevra potrebbe esserci presto un bacio: “Tra tre giorni Antonino si bacia con Ginevra”. Elenoire Ferruzzi appare dubbiosa e gli chiede: “Sei sicuro? Hai visto?”. A quel punto Alberto De Pisis ha fatto notare a Elenoire che basta notare gli occhi di Spinalbese per capire: “Non ho visto né sentito, mi è bastato guardare i suoi occhi per capire”. Elenoire cerca di approfondire e chiede: “In che senso?”. Alberto De Pisis le spiega: “Antonino la mangiava con lo sguardo”.

Elenoire Ferruzzi però dice di non aver notato nulla di sospetto ma Antonino prosegue spiegando di essersi accorto dell’attrazione di Antonino mentre Elettra si faceva il bagno. Antonino fa notare a Elenoire che Ginevra potrebbe dare il due di picche a Antonino visto che fuori la sta aspettando qualcuno: “Lei ha detto però che è fidanzata”. Elenoire dice di aver trovato molto carina Ginevra e Antonino guardandosi intorno dice: “Al primo giorno sono tutti carini”. Sui social, dopo la serata di ieri, in molti votano la ship Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra loro succederà qualcosa?

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha flirtato con Ginevra Lamborghini. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex compagno di Belen Rodriguez sembra aver messo gli occhi addosso alla sorella di Elettra. Ginevra nelle scorse ore si è confidata con Antonino raccontandogli di essere uscita da una storia importante di due anni e di avere una persona fuori che l’aspetta. Spinalbese è apparso interessato ai racconti di Ginevra ma quando lei ha parlato di un nuovo amore, lui andato in tilt e ha detto: “Di già? Aspetta…io stavo già….ho detto, poverina si è lasciata…”. Alberto De Pisis è intervenuto e ha esclamato: “Finché è fuori!”. Sembrano esserci già le premesse per una nuova storia.

Anche Ginevra Lamborghini s è sbilanciata ammettendo che Antonino è il più bello della casa. Antonino e Ginevra potrebbero formare una delle prime coppie di questa nuova edizione. I social già scommettono su un loro flirt e qualcuno avrebbe notato anche lo scambio di sguardi complici tra loro. Antonino Spinalbese al momento è single dopo la rottura con Giulia Tordini mentre per Ginevra le cose si complicherebbero anche se sembra essere in corso solo una conoscenza. Nella casa potrebbero entrare però altri concorrenti a minare questa possibile relazione. Incomodi in vista?











