Alberto De Pisis, “Non sei più come prima”/ La critica a Edoardo Donnamaria…

Alberto De Pisis infastidito da Edoardo Donnamaria?

Alberto De Pisis confessa a Edoardo Donnamaria di vederlo distaccato nei suoi confronti nell’ultimo periodo. Da quando Alberto ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto modo di legare con alcuni Vipponi. Tra questi c’è Edoardo Donnamaria per cui Alberto si era preso all’inizio un abella cotta. Con il passare del tempo i due però si sono allontanati e proprio nelle scorse ore Alberto De Pisis si è voluto confrontare con Edoardo sui motivi che hanno portato a questo distacco. Edoardo dice a Alberto di aver riscontrato una sua eccessiva permalosità mentre Alberto dice di evitarlo perché lo rispetta. Alberto De Pisis dice a Edoardo: “Non sei più come prima”. Edoardo Donnamaria replica stizzito: “E invece te?”.

Alberto spiega a Edoardo di rispettarlo mentre lui di rimando controreplica: “Tu perché sei permaloso. Se ti dico una cosa pensi che ti sto rispondendo male ogni volta”. Alberto De Pisis però spiega che a volte Edoardo è apparso troppo arrogante e che alcuni suoi comportamenti non gli sono piaciuti: “A volte mi hai risposto male e non sei stato affettuoso.”. I due poi si sono abbracciati e Alberto gli ha detto: “Non serve che mi chiedi scusa, basta un tuo abbraccio”. Tra loro è tutto risolto?

Alberto De Pisis e il commovente incontro con la madre

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha ricevuto la sorpresa della madre. Il ragazzo ha raccontato la sua storia difficile e complicata, dalla separazione dei genitori alla lotta contro un tumore: “Il ricordo più brutto è la separazione dei miei genitori, questo senso dell’abbandono, ma non perché papà non voleva esserci, ma perché io stavo con mamma. Mi è mancata una figura paterna, il desiderio di una carezza, di un gesto, la sento costantemente. Poi a 25 anni ho avuto un tumore, ho fatto terapia”.

Alberto ha deciso di affrontare il problema da solo anche se dopo accorgendosi di non farcela ha coinvolto i suoi familiari: “Vedi i tuoi sogni in frantumi, sapevo di stare male, ma non volevo vedere. Il primo approccio è stato “a me non interessa”, mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della mia vita. Inizialmente non volevo affrontare il problema, poi ho trovato la forza, un pianto liberatorio mi ha permesso di affrontare tutto. Ero solo, è stata una mia arma di difesa per farmi forza. Non cercavo compassione, volevo far finta che non ci fosse nulla. Chiesi sia a mio padre che a mio fratello di venirmi a trovare così se non ce l’avessi fatta non avrei voluto avere rimpianti”. Dopo ha fatto ingresso la madre nella casa del Grande Fratello Vip per infondergli coraggio. Un tenero momento che ha commosso e intenerito il web.











