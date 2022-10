Edoardo Donnamaria: “Alberto De Pisis? Tra noi situazione strana”/ “Il mio ruolo nella coppia gay? Sarebbe…”

Edoardo Donnamaria dà risposte ambigue su Alberto De Pisis: le sue parole

Edoardo Donnamaria sembra fare coppia fissa con Antonella Fiordelisi, ma è sempre stato ambiguo nei confronti di Alberto De Pisis che ha preso una cotta per lui. Diverse volte il volto di Forum ha provocato il gieffino, arrivando anche a baciarlo e mandarlo in confusione.

Francesco Chiofalo boccia la coppia Antonella e Edoardo/ "Non è il suo tipo di uomo"

Ad essere curioso su questa dinamica tra i due è Charlie Gnocchi, che a Edoardo Donnamaria chiede: “Che vuole stare con te?”. A questo punto il gieffino risponde così: “Beh non è matematica, si fa un po’ e un po’ nelle coppie gay”. Andando avanti nel discorso, Edoardo parlando di ruoli nella coppia gay dichiara: “Se proprio dovessi scegliere un ruolo me lo in*ulo io“. La risposta sembra sempre più ambigua al web che si scaglia contro il volto di Forum per mancanza di trasparenza nei confronti di Alberto e di Antonella. Ma non è finita qui. Charlie chiede al gieffino: “Ma ti piace?” e lui risponde: “Ma sei scemo? Mi chiedi se mi piace? Ma sei imbecille?”

Paolo Ciavarro recitava con Clizia Incorvaia al GF Vip?/ Parla Edoardo Donnamaria: "La verità è…"

charlie: “ma chi sarebbe l’attivo?”

edoardo: “se proprio dovessi scegliere un ruolo me lo inculo io” e voi rincoglioniti continuate a salvarlo per una ship inesistente io divento matta veramente, cosa deve fare/dire di più per essere cancellato#gfvip pic.twitter.com/HDD9RAsNvF — Gio; (@giocmedia) October 11, 2022

Edoardo Donnamaria si dichiara ad Antonella Fiordelisi

Nonostante il suo essere misterioso sull’argomento Alberto, Edoardo Donnamaria si è dichiarato ad Antonella Fiordelisi come riporta Novella 2000.

“Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o. Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene.”

Edoardo Donnamaria/ L'ex di Antonella Fiordelisi vuole incontrarla al GF VIP?

© RIPRODUZIONE RISERVATA