Alberto De Pisis sedotto da Donnamaria?/ “Tra noi bene incondizionato. Rivederci…”

Alberto De Pisis e il rapporto con Edoardo Donnamaria

Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha instaurato tanti rapporti sinceri. In primis, quello con la fidanzata Antonella Fiordelisi con cui ha già cominciato una convivenza in quel di Milano, ma anche con Alberto De Pisis con cui c’è stata un’amicizia sincera e affettuosa. Alberto non ha mai nascosto di provare un sentimento nei confronti di Donnamaria che, nella casa, sin dai primi giorni, ha avuto occhi solo per Antonella di cui si è poi innamorato. Nonostante la storia d’amore con la Fiordelisi, Edoardo non ha mai negato di volere un bene sincero a De Pisis.

Tuttavia, qualcuno pensa che l’avvicinamento di Donnamaria a De Pisis sia strato strategico, ma a smentire tutto è stato lo stesso Alberto che, conclusa l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi chiarendo la natura del rapporto con Donnamaria.

Le parole di Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria

“Se il mio rapporto con Edoardo Donnamaria mi ha condizionato nei primi mesi? Se mi sono sentito sedotto e abbandonato o preso in giro? Quando si parla di sentimenti o coinvolgimento emotivo a me piace togliere il sostantivo strategia, perché di base non lo sono in generale”. Con queste parole Alberto De Pisis spegne le voci di chi ha considerato il rapporto con Edoardo Donnamaria strategico. Alberto puntualizza che, con Donnamaria, c’è stato un bene sincero sin dall’inizio. “Detto questo, effettivamente all’inizio del percorso c’è stato questo esserci scoperti. Anche parlando ore tutta la notte in giardino a parlare e aprirsi. Se c’è stata tenerezza? Sì, però a me preme dire che quello che c’è stato tra di noi, il nostro tipo di legame e confidenza non ha mai avuto da parte mia o sua un fine carnale o un’attrazione. Era tutto molto mentale e ti assicuro che non capita tutti i giorni di trovare una persona con cui condividere questo, anche una carezza sincera”, ha aggiunto.

Alberto, inoltre, ribadisce che rivedere Edoardo durante la finalissima del Grande Fratello Vip quando Donnamaria ha raggiunto Antonella in studio al termine della puntata, gli ha dato la conferma del bene sincero che c’è tra loro. “Edo ha avuto gesti d’affetto nei miei confronti che hanno smosso in me molte emozioni. Lui poi ha preso un’altra direzione, ma quando ci siamo visti anche ieri… guardarci negli occhi è bello. Il nostro è un bene incondizionato”.













