Alberto di Monaco e Charlen, la crisi continua?/ Dopo la reunion in Sudafrica, lui…

La favola d’amore tra Alberto di Monaco e Charlene ha fatto sognare il mondo. Nelle ultime settimane, però, sono numerose le voci su una presunta crisi matrimoniale della coppia reale. Voci che Alberto di Monaco aveva messo a tacere raggiungendo la moglie in Sudafrica insieme ai figli. Charlene risiede in Sudafrica da diversi mesi e negli scorsi giorni è stata raggiunta dal marito e dai figli come potete vedere dalla foto qui in alto, pubblicata da Charlene sul proprio profilo Instagram.

La coppia reale ha così trascorso dei giorni di relax insieme ai figli. Nonostante sia provata per il terzo intervento alla testa subito, Charlene si è mostrata raggiante insieme al marito Alberto e ai figli Jacques e Gabriella, ma il ritorno nel Principato di Alberto ha fatto scoppiare nuovamente i rumors.

Alberto di Monaco e Charlene sono in crisi?

Sarebbe finito l’idillio tra Alberto di Monaco e Charlene? Come fa sapere il magazine Bild, Alberto di Monaco e i figli sarebbero rimasti solo pochi giorni in Sudafrica con Charlene. Se il Principe con i figli Jacques e Gabriella sono tornati nel Principato, Charlene si trova ancora in Sudafrica dove dovrebbe restare ancora per un po’ di tempo.

La coppia reale, dunque, continua ad essere al centro del gossip mentre sui social, pubblicando le foto insieme al marito, Charlene ha espresso la propria gioia per la visita ricevuta dai suoi amori. La coppia, dunque, si ricongiungerà presto?

