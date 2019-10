Alberto Matano “Campione di spe…”/ Video gaffe hot a La Vita in Diretta

Alberto Matano giornalista tutto d’un pezzo al TG1 e adesso conduttore de La Vita in Diretta oggi è in balia di meme e gif. Anche chi si dimostra sempre preciso e attento può finire in pasto al popolo dei social e questa volta non parliamo degli odiatori di cui tutti si occupano ormai tutti i giorni, ma di una gaffe hot andata in scena ieri a La Vita in Diretta e che ha visto come protagonista proprio Alberto Matano. Il giornalista era nel suo bello studio dorato al fianco di Lorella Cuccarini e stava dicendo la sua quando all’improvviso ecco la gaffe che non ha passata inosservata al popolo dei social: “Campione di spe…scherma”. Tanto è bastato per far diventare subito il piccolo video del virale virale in rete per la felicità, forse, del giornalista che ha saputo andare avanti senza nemmeno un sorriso dopo il piccolo lapsus andato in scena durante l’intervista allo schermidore Paolo Pizzo chiedendogli “Tutto quello che ci vuole per diventare un campione di spe… scherma“.

LA GAFFE DI ALBERTO MATANO

La risposta è stata precisa e concisa ma sicuramente Alberto Matano ha rischiato di percorrere il viale che ha una protagonista assoluta ovvero Antonella Clerici. Anche lei ha fatto il suo passaggio da giornalista a conduttrice e il suo percorso è stato lastricato di gaffe, anche molto hot, e non solo in prima serata ma soprattutto nel suo viaggio quotidiano alla conduzione de La prova del cuoco. Questo forse ha reso un po’ più umano Alberto Matano e, chissà, forse il pubblico inizierà a preferirlo alla conduzione di Barbara d’Urso cambiando canale e spostandosi su Rai1.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Fa schiuma ma non è un sapone [cit.] #lavitaindiretta #tv Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 1 Ott 2019 alle ore 6:57 PDT





